Hernán Darío Herrera se niega a viajar con Once Caldas tras terremoto: esto dijo el DT

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas puso en duda la participación del cuadro manizaleño en su próximo partido tras el terremoto que golpeó a Colombia. El estratega aseguró que sus jugadores y sus familias están afectados y que el equipo no está en condiciones de competir.

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El entrenador del conjunto de Manizales fue contundente al referirse al compromiso que Once Caldas tenía previsto disputar como visitante frente a Alianza en Valledupar.

Hernán Darío Herrera y su postura tras terremoto

En declaraciones a Win Sports, Herrera explicó que la situación emocional del plantel cambió por completo después del sismo y que, antes de pensar en fútbol, debe atenderse lo que están viviendo varios de sus integrantes.

“¿Cómo me van a decir que juegue fútbol?”, cuestionó el técnico, quien incluso aseguró que está dispuesto a asumir las consecuencias de su posición: “A mí no me pongan a jugar, que no juego, no dirijo. Si me toca que ir del Once, me voy”.

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Su decisión está relacionada directamente con la situación de sus futbolistas. Herrera afirmó que ninguno de los 22 jugadores que tiene bajo su dirección se encuentra, desde su perspectiva, en condiciones psicológicas para afrontar un partido.

“No voy a Valledupar, no voy. Yo manejo un grupo de personas, 22 jugadores, y ninguno está psicológicamente apto para jugar fútbol en este momento”, afirmó.

Jugadores de Once Caldas afectados por terremoto

La emergencia golpeó de manera directa a integrantes del equipo. Según explicó Herrera, dos miembros del plantel perdieron sus viviendas como consecuencia del terremoto.

Entre los casos mencionados está el de Prono Velásquez. El entrenador contó que la vivienda del jugador quedó seriamente afectada: “El edificio quedó todo rajado”.

Herrera, quien aseguró no haber sufrido daños personales, explicó que su preocupación ahora está puesta en acompañar a quienes sí resultaron afectados.

“Gracias a Dios a mí no me pasó nada, pero tenemos dos compañeros a los que se les cayó la casa. Tengo que ayudarles a que tengan su casa de nuevo, no un albergue”, manifestó.

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El técnico también pidió dejar de lado las diferencias entre ciudades y regiones mientras el país enfrenta la emergencia. Mencionó particularmente a Manizales, Pereira, Cali, Armenia y el Chocó, algunas de las zonas afectadas.

“Acá todos tenemos que ser Colombia, todos tenemos que ayudar. No podemos dejar la gente tirada”, sostuvo.