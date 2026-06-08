Hincha que agredió a Juan José Peláez en el Atanasio Girardot, en la final vs. Junior, fue capturado

En la final de vuelta entre Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla, uno de los comentaristas de Win Sports resultó herido y tuvo que abandonar la transmisión.

En el primer tiempo, exactamente en el minuto 32, Atlético Nacional anotó un gol por intermedio de Andrés Román, pero el árbitro lo anuló por fuera de lugar.

Tras esa decisión, un hincha de Atlético Nacional cometió un violento acto de intolerancia, rompió el vidrio de la cabina de transmisión y ocasionó que Juan José Peláez quedara cortado en una de sus manos.

En consecuencia, el comentarista tuvo que dejar de comentar el partido para ser atendido por el personal médico de la Cruz Roja.

El hincha que hirió a Juan José Peláez, comentarista de Win Sports, ya fue capturado

Win Sports denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales y las autoridades presentes en el estadio Atanasio Girardot identificaron al hincha que atacó la cabina de transmisión y tomaron acciones.

"La Policía tiene bajo captura a la persona que quebró el vidrio de la cabina 19, en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de Win Sports", reveló la prensa de Atlético Nacional.

"El capturado ya está a disposición de la Policía y va a ser judicializado por daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win, Juan José Peláez, resultó afectado levemente en el hecho y fue atendido por la Cruz Roja", agregaron.

Esta fue la reacción de Carlos Antonio Vélez tras la agresión contra Juan José Peláez

Andrea Guerrero denunció lo ocurrido en el Atanasio Girardot y Carlos Antonio Vélez no solo citó ese mensaje en su cuenta de X, sino que expresó lo siguiente:

"Quien hace eso solo tiene una denominación: delincuente".