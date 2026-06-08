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Reconocido comentarista de Win Sports terminó herido tras agresión en el Atanasio Girardot: esto ocurrió

El comentarista tuvo que abandonar la transmisión y está siendo atendido.

Foto: Atlético Nacional.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
06:11 p. m.
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En el estadio Atanasio Girardot está disputándose la final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

En el minuto 32, Andrés Román, tras un centro desde el costado izquierdo, anotó para el 'verde paisa', pero, finalmente, el gol fue anulado por fuera de lugar.

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Y, tras la decisión tomada por el árbitro, un hincha de Atlético Nacional arrojó una piedra contra la cabina de transmisión de Win Sports y Juan José Peláez, que se desempeña como comentarista, terminó herido.

Andrea Guerrero lamentó la agresión contra Juan José Peláez, comentarista de Win Sports

En su cuenta de X, Andrea Guerrero denunció la agresión contra Juan José Peláez y reveló que se encuentra siendo atendido.

"No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico", dijo Andrea Guerrero.

"Toda mi solidaridad con J.J., que viaja mañana al Mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol", complementó.

¿Qué le pasó a Juan José Peláez tras la agresión en el Atanasio Girardot? Esto se conoció

En la transmisión de Win Sports, Carlos Antonio Vélez también denunció lo ocurrido en el gol anulado a Atlético Nacional y habló del estado de Juan José Peláez, su compañero.

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"Tiene un corte profundo en el dedo de su mano. Un desadaptado, delincuente, tiró una piedra y rompió el vidrio de la cabina", expresó el periodista.

Win Sports emitió un comunicado oficial tras la agresión contra Juan José Peláez

En sus redes sociales, Win Sports se pronunció y le expresó su solidaridad a Win Sports, su comentarista.

"Desde Win Sports rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante la final entre Atlético Nacional y Junior, donde nuestra cabina de transmisión fue objeto de un ataque que puso en riesgo la integridad de nuestro equipo periodístico y dejó herido a nuestro comentarista Juan José Peláez", expresó el canal deportivo.

"Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con Juan José, a quien acompañamos en su proceso de recuperación, así como con todos los profesionales que se vieron afectados por este lamentable episodio mientras cumplían con su labor de informar a millones de aficionados en todo el país", concluyeron.

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