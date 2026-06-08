CANAL RCN
Deportes

Las polémicas de la final de la Liga BetPlay: del penal sobre Morelos a la mano no pitada de Ángel

El árbitro Carlos Betancur terminó en el ojo de la polémica en la gran final del fútbol colombiano por dos acciones que muchos cuestionaron.

Carlos Betancur árbitro final FPC
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 08 de 2026
07:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla es bicampeón del fútbol colombiano tras imponerse en la gran final ante Atlético Nacional. El equipo logró aguantar la ventaja de 3 goles conseguida en el partido de ida y levantó el trofeo en el estadio Atanasio Girardot.

¡Junior se coronó como el bicampeón del FPC! Perdió en el Atanasio, pero consiguió su estrella 12
RELACIONADO

¡Junior se coronó como el bicampeón del FPC! Perdió en el Atanasio, pero consiguió su estrella 12

El partido estuvo parejo con opciones en ambos arcos, pero la necesidad de Nacional terminó inclinando la cancha a su favor. Sin embargo, en los 90 minutos solamente marcaron un gol, lo cual no fue suficiente para remontar ante su gente.

El polémico penal a favor de Atlético Nacional

El equipo antioqueño pudo quedarse cerca en el marcador global tras un polémico penal pitado a su favor, pero Alfredo Morelos lo desaprovechó. Eso sí, en redes sociales no se dejó pasar el hecho de que fue una acción muy controversial.

El portero Mauro Silveira saltó para intentar interceptar un balón aéreo, pero Alfredo Morelos se atravesó en el camino y tras el toque sobre el delantero, pitó penal luego de una revisión en el VAR.

La polémica en contra de Nacional

El árbitro vallecaucano al parecer compensó en los minutos finales del encuentro, luego de que no pitara un penal a favor de Nacional luego de una mano de Fabián Ángel en el área, justo antes de llegar al minuto 90.

El volante boyacense tocó el balón con el codo, pero al parecer el árbitro determinó que el contacto se dio en una posición natural, además de que hubo un ligero desvío antes de que impactara a Ángel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

¡Nuevo título! Así quedó el palmarés de Junior de Barranquilla

Liga BetPlay

Junior repitió la dosis a Nacional: esta fue la última vez que se había coronado en el Atanasio

Junior de Barranquilla

Así quedó el palmarés del fútbol colombiano tras el título de Junior ante Atlético Nacional

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta

Noticias RCN conoció documentos que revelan todo lo que las estructuras ilegales estarían haciendo.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 8 de junio de 2026

¡Quedaron definidos los ganadores de este festivo tras el sorteo del Super Astro Luna del 8 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Cuba

Fuerte terremoto de magnitud 6,1 se registró en Cuba y obligó a miles de personas a salir de sus viviendas

Liga BetPlay

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes