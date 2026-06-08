Las polémicas de la final de la Liga BetPlay: del penal sobre Morelos a la mano no pitada de Ángel

Junior de Barranquilla es bicampeón del fútbol colombiano tras imponerse en la gran final ante Atlético Nacional. El equipo logró aguantar la ventaja de 3 goles conseguida en el partido de ida y levantó el trofeo en el estadio Atanasio Girardot.

El partido estuvo parejo con opciones en ambos arcos, pero la necesidad de Nacional terminó inclinando la cancha a su favor. Sin embargo, en los 90 minutos solamente marcaron un gol, lo cual no fue suficiente para remontar ante su gente.

El polémico penal a favor de Atlético Nacional

El equipo antioqueño pudo quedarse cerca en el marcador global tras un polémico penal pitado a su favor, pero Alfredo Morelos lo desaprovechó. Eso sí, en redes sociales no se dejó pasar el hecho de que fue una acción muy controversial.

El portero Mauro Silveira saltó para intentar interceptar un balón aéreo, pero Alfredo Morelos se atravesó en el camino y tras el toque sobre el delantero, pitó penal luego de una revisión en el VAR.

La polémica en contra de Nacional

El árbitro vallecaucano al parecer compensó en los minutos finales del encuentro, luego de que no pitara un penal a favor de Nacional luego de una mano de Fabián Ángel en el área, justo antes de llegar al minuto 90.

El volante boyacense tocó el balón con el codo, pero al parecer el árbitro determinó que el contacto se dio en una posición natural, además de que hubo un ligero desvío antes de que impactara a Ángel.