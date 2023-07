Juan Guillermo Cuadrado fue recibido por hinchas del Inter: "Has hecho todo para que te odiemos"

Este miércoles 19 de julio, Juan Guillermo Cuadrado presentó y pasó los exámenes médicos con el Inter de Milán. El experimentado extremo oriundo de Necoclí, de 35 años, llegó al conjunto 'nerazzurri' luego de una extensa y laureada etapa en la Juventus de Turín. Sin embargo, el 'Panita' tuvo varios roces cuando enfrentó al equipo que dirige Simone Inzaghi y la hinchada le dio un ultimátum.

Un sector de la fanaticada del Inter, conocida como la Curva Nord, le dio una bienvenida hostil al antioqueño. En un principio, realizó un plantón en las inmediaciones de la sede del club protestando el fichaje; aunque luego llegó a un acuerdo con las directivas, las cuales le prometieron un encuentro con el jugador colombiano.

Los 'tifosis' del Giuseppe Meazza le darán la oportunidad a Cuadrado. Varios hinchas llegaron al lugar donde se realizó los exámenes médicos con una pancarta que llevaba el siguiente mensaje: “Hasta ahora has hecho todo lo posible para que te odiemos, si quieres cambiarlo te toca demostrarlo”.

Según la información publicada por Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, el contrato ya fue firmado y se espera en las próximas horas el anuncio del club.

"Juan Cuadrado firma como nuevo jugador del Inter en transferencia gratuita: contrato de un año después de completar el examen médico, € 2,5 millones de salario neto hasta junio de 2024", escribió Romano en su cuenta de Twitter.

