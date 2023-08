Hinchas del Liverpool enloquecen con Luis Díaz y le crean canción que es viral en redes

Después de una larga recuperación y una pretemporada bastante prometedora, Luis Díaz inició la campaña con el Liverpool de una manera inmejorable con dos goles en sus primeros dos partidos y los aficionados del cuadro inglés se ilusionan con el talento del guajiro de cara a los objetivos de la presente campaña.

Liverpool no tuvo un buen rendimiento la temporada pasada y entre otras razones se debió a la lesión de Luis Díaz, una de sus máximas figuras, quien se perdió gran parte del campeonato, pero que espera poder retomar su mejor nivel y su comienzo es esperanzador.

El volante colombiano Luis Fernando Díaz hiló su segunda jornada de la Premier League viendo puerta en el triunfo de Liverpool ante Bournemouth (3-0). El ex Junior de Barranquilla puso el 1-1 parcial (28) de un derechazo a un balón suelto en el corazón del área que se coló en la portería de Neto por la esquina derecha.

El guajiro llegó así a diez goles en el campeonato inglés desde su fichaje por el Liverpool en la campaña 2021-22 y los hinchas de los ‘Reds’ ya le demuestran todo su cariño partido tras partido, pero también fuera de las canchas, en donde crearon una canción especialmente para el colombiano que ya se hace tendencia en redes sociales.

Un hincha del Liverpool se subió a un escenario en campo pública y atrajo a decenas de personas para escuchar su música, en la que el protagonista fue ‘Lucho’.

“Su nombre es ‘Lucho’, vino de Oporto, vino a marcar, vino a marcar, vino a anotar, anotar, anotar. Él es Luis Díaz, es de Barrancas y juega en el Liverpool”, dice la composición del inglés que entonaron varias personas más.

🇨🇴 🎶 “His name is Lucho!” -



The new Luis Diaz song is 🔥 pic.twitter.com/WzxnOL2DUX