Lionel Messi debutará con el Inter Miami: hora y cómo verlo en vivo

El nuevo refuerzo de lujo del Inter Miami debutará este viernes 21 de julio, por la Leagues Cup frente a Cruz Azul. Con la dorsal 10 en su camiseta, Lionel Messi iniciará un camino en la MLS contra uno de los cinco equipos más populares en México. Ambos equipos no viven el mejor presente y se ubican en lo último de la tabla de posiciones de sus correspondientes ligas. Sin embargo, la llegada del astro argentino podría cambiar la situación del equipo estadounidense.

En el encuentro, entre el Inter Miami y Cruz Azul, los espectadores esperan además el debut del mediocampista español Sergio Busquets, excompañero de Messi. Sin embargo, parece que ambas estrellas del fútbol inicien desde el banquillo de suplentes.

El técnico argentino se refirió acerca del debut de Lionel Messi en entrevista con el canal internacional TyC Sports: “No estoy descartando el debut de Leo, pero tengo que verlo un entrenamiento más, también ver cómo se siente, tanto él como Busquets”.

Además de ello habló sobre su estado físico: “Llegaron muy bien los dos, podemos tener la expectativa de verlos el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que no puedo cumplir”, resaltó el estratega argentino.

Por otro lado, David Beckham, socio del Inter Miami dijo: “Será Leo quien decida si está listo, porque sabemos que ha estado fuera unas semanas con su familia. Pero se le ve afilado, se le ve muy bien. Puede que Messi y Busquets nos sorprendan, puede que empecemos a ganar todos los partidos, pero tenemos que ser pacientes”, mencionó el exjugador y empresario inglés.

La pelota rodará a partir de las 7:00 p.m. en el estadio DRV PNK y los hinchas del fútbol podrán ver la transmisión a través del servicio de streaming de Apple TV.

