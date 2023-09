¿Relación rota? Hinchas de Santa Fe explotan por nuevas declaraciones polémicas de Bodhert

En Independiente Santa Fe no termina de convencer el juego del equipo. Parco, poco propositivo, sin intensidad y 'tacaño' para ofrecerle a hinchas y espectadores buenas emociones. No genera opciones de gol y eso ya está empezando a colmar la paciencia.

El último fin de semana, Hugo Rodallega tuvo que salvar al 'cardenal' y darle los tres puntos con un gol de penal, la única llegada peligrosa, pero no hay que decir mentiras, este equipo poco y nada juega al fútbol que le gusta a la gente.

Ya hace unos días, Hubert Bodhert se había referido al mal juego de Santa Fe con unos comentarios que ocasionaron corto circuito con la hinchada y seguramente en el vestuario. Lejos de ser autocrítico, le echó toda la responsabilidad a los jugadores en público asegurando que "con equipos de menor nómina he competido mejor".

En contexto: Pálido empate entre Independiente Santa Fe y Pereira por Copa Betplay

"Nosotros nos debemos a que cada uno de estos muchachos dentro de su capacidad individual pueda desarrollar e interpretar el juego y puedan resolver, pero cuando tú ves que para controlar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico y a mí como técnico", sentenció la semana pasada tras la derrota 3-0 contra Atlético Nacional en Medellín.

Santa Fe volvió a la acción este miércoles enfrentando a Deportivo Pereira en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, y nuevamente ofreció un partido bastante aburrido en el que no hubo emociones, no atacó con intensidad y que parecía darle igual no sacar ventaja de local para la vuelta en suelo 'matecaña'.

A Hubert Bodhert le gustó el juego de Santa Fe

Sin embargo, lo que sorprendió y a la vez indignó a la hinchada fueron las declaraciones de Bodhert en rueda de prensa. De nuevo, lejos de hacer autocrítica, aseguró que el equipo hizo "una buena presentación" y que se sintió conforme con el rendimiento por la insistencia que tuvieron los jugadores para romper el empate. ¿En verdad vio el mismo partido?.

"Yo creo que Pereira no es un equipo fácil, que tiene una estructura en su fase defensiva compleja, por ahí nos obligó a equivocarnos en algunas situaciones, pero fue tanta nuestra insistencia que terminamos generando para abrir el marcador; había que abrir el marcador para que ellos salieran un poco más, pero no fuimos eficaces. El equipo se paró bien, me gustó el equipo y la serie está abierta. En Pereira también tenemos que hacer un trabajo y que ellos sean mucho más propositivos", apuntó.



"Me gustó el trabajo que hicieron los muchachos, creo que hicieron una buena presentación y estoy a gusto con lo que hicieron. Por ahí les van a aparecer algunas imprecisiones, pero es normal. Me agradó lo que vi en el día de hoy", continuó.

De inmediato, las declaraciones de Hubert Bodhert fueron rechazadas por una buena parte de la hinchada de Santa Fe en redes sociales, quienes una vez más mostraron su enojo con el DT, no solo por sus palabras, sino por la forma de jugar el equipo que cada vez muestra menos carácter.