Hubert Bodhert y el juego aéreo de Santa Fe: “Cualquier pendejada que tiraban era un problema”

Este domingo 27 de agosto, Independiente Santa Fe sufrió su segunda derrota en la Liga Colombiana 2023-II. El 'león' fue superado por el América de Cali en el Pascual Guerrero. Hubert Bodhert criticó la labor defensiva, pues los dos goles de la 'mecha' llegaron desde la pelota quieta.

Santa Fe no generó muchas opciones de peligro. Un remate de Ever Valencia bien controlado por Jorge Soto y un cabezazo de Iván Scarpeta que rechazó Edwin Velasco, fueron las jugadas más inquietantes que produjo la ofensiva 'cardenal'.

En el ámbito defensivo, la escuadra capitalina demostró varias falencias. En el primer gol, Adrián Ramos tuvo el tiempo y el espacio para 'autohabilitarse'; mientras que en la anotación de Andrés de Jesús Sarmiento, el balón atravesó el área chica y no hubo ningún tipo de respuesta por los jugadores de Santa Fe.

“El equipo inició el partido de buena forma. Es un juego que lo desequilibra la pelota quieta donde nosotros estuvimos muy mal y bueno, después en el trámite del juego cedimos un poco la pelota y terminamos desorientados, además de eso, ofensivamente no pesamos”, empezó diciendo Bodhert en rueda de prensa.

Sobre el pobre rendimiento de algunos jugadores

“El rendimiento a nivel individual de algunos jugadores no fue el mejor, por lo tanto no estuvimos a la altura. Quizás si hubiésemos competido mejor en cuanto a la pelota quieta no nos llevamos este resultado, porque América me gana el partido en la pelota quieta, cualquier pendejada que me tiraban era un problema, entonces ante eso ya a mí me queda difícil ahí desde banco”, afirmó el entrenador cartagenero, de 51 años.

Sobre el buen arranque de Santa Fe en Cali

“En cuanto al planteamiento de partido el equipo llegó desde el primer minuto, fue arriba, presionó, cogió la pelota, generó, entonces yo no me puedo reprochar por venir a buscar el partido, por venir a jugar, eso yo nunca me lo reprocharé, echarme para atrás sí, pero este equipo no lo hizo nunca o por lo menos esa no era nuestra propuesta”, concluyó.