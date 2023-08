Lucas González: "América ha sido muy superior, Santa Fe no ha tenido prácticamente nada"

Este domingo 27 de agosto, América de Cali consiguió un triunfo esencial para sustentar el proyecto de Lucas González. La 'mecha' venció 2-0 a Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero y se tomó un respiro necesario, después de que una parte de la hinchada se movilizara el sábado a la Sede Deportiva Cascajal para pedir la salida del entrenador bogotano.

González no tenía margen de error contra los 'leones'. Su equipo dio una muestra importante de carácter y reclamó tres puntos importantes. En este momento, el cuadro vallecaucano ocupa el puesto 14, con 8 puntos (cabe resaltar que tiene dos partidos aplazados).

"No estoy de acuerdo con que la pelota quieta haya sido definitiva (Hubert Bodhert, entrenador de Santa Fe así lo consideró); en donde realmente estuvo la diferencia fue en que tuvimos un equipo que tuvo el carácter de intentar quitarle el balón a Santa Fe, que es un muy buen equipo y tiene buenos jugadores. Les gusta tener el balón, y como tienen jugadores buenos, ellos te pueden poner en peligro. Sentíamos esa solidez (defensiva) porque el equipo estaba muy bien organizado para recuperar el balón y hasta el minuto 90 lo seguimos haciendo. Desafortunadamente, Facundo (Suárez) que entra al 80' sale con un golpe porque él va a presionar solo desde el otro lado. Santa Fe no tuvo cómo encontrar soluciones, a la presión que nosotros organizamos. Cuando tenemos el balón sabemos que vamos a marcar gol", empezó diciendo González en rueda de prensa.

Sobre la situación con la hinchada y el respaldo de los jugadores

"Me hace recordar los eventos de las últimas 72 horas, que son atípicos, sobre todo cuando empieza un proceso y apenas vamos a jugar el sexto partido en Liga (tenemos dos partidos aplazados). Desafortunadamente no logramos los puntos que queríamos y eso nos pone en esta situación, en menos de dos meses. Construir vínculos tarda tiempo. Uno empieza con una novia y después con tiempo se enamora de ella, antes de que sea su esposa. En en el tiempo es donde se forjan relaciones cercanas. El apoyo que han mostrado los chicos, su comportamiento, el partido que han hecho hoy, independientemente de cómo termine esta historia, no podría estar más orgulloso de ser el entrenador de este grupo de jugadores", agregó el exentrenador de Águilas Doradas.

Sobre el desarrollo del partido y el penalti anulado

"América ha sido muy superior, Santa Fe no ha tenido prácticamente nada. Nosotros tuvimso dos palos, varios remates, una ocasión que parece ser un penalti que entiendo que el VAR intervenga y diga que no es penalti. Lo paradójico de esa situación es que tenemos un jugador que entra al área, supera a su par y cuando va a rematar se cae o lo tumban y el balón queda en juego con posibilidad de rematar; el árbitro pita penalti y va a revisarlo. Decide que no es penalti y ese balón que era de nosotros se lo entrega al portero de Santa Fe", concluyó.