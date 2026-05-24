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Hugo Rodallega dejó sentido mensaje a los hinchas de Santa Fe tras la eliminación en la Liga Betplay

El artífice cardenal se pronunció mediante sus redes sociales tras la eliminación.

Hugo Rodallega con Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
04:52 p. m.
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En la noche de este sábado, el Junior de Barranquilla se clasificó a la gran final de la Liga BetPlay I-2026. El conjunto "Tiburón" dejó en el camino a un aguerrido Independiente Santa Fe tras imponerse 5-4 en la definición por penales, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido de vuelta disputado en el estadio Romelio Martínez.

La opción más clara para los locales en la primera mitad llegó mediante un remate al poste de Jannenson Sarmiento que paralizó a la defensa cardenal. Sin embargo, Santa Fe no se resguardó por completo; los dirigidos por Pablo Repetto aguantaron el chaparrón inicial y respondieron con contragolpes peligrosos de Hugo Rodallega y Helibelton Palacios, quienes se toparon con la muralla del arquero uruguayo Mauro Silveira.

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La definición desde los doce pasos guardaba un guion de película. El momento cumbre de la tanda llegó cuando el experimentado delantero e ídolo de Santa Fe, Hugo Rodallega, estrelló su remate contra el travesaño.

La mesa quedó servida para el Junior, y el encargado de sellar la gloria fue nada menos que Teófilo Gutiérrez, quien con total frialdad cobró con categoría para batir a Andrés Mosquera Marmolejo, desatando la locura en las tribunas del Romelio Martínez.

Hugo Rodallega se pronunció mediante sus redes sociales

Tras la eliminación y con la cabeza más fría, el capitán de Independiente Santa Fe se pronunció mediante sus redes sociales y dejó un sentido mensaje a la fanaticada cardenal.

"Cardenales acá estoy y estaré siempre dando cara en diferentes circunstancias", inicia el mensaje.

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"Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución, es más fuerte así que seguiremos peleando juntos por la grandeza del escudo, siempre expuesto a acertar pero también a fallar, SIMPLEMENTE GRACIAS", agregó.

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