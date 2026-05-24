Este será el campeón entre Atlético Nacional y Junior según la Inteligencia Artificial

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) se prepara para vivir una de sus definiciones más apasionantes de los últimos años. Tras una intensa jornada de semifinales el pasado sábado 23 de mayo, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla lograron asegurar su tiquete para disputar la gran final de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, reviviendo una rivalidad histórica en instancias definitivas que paralizará a dos de las regiones más futboleras del país.

El primer clasificado de la noche fue el cuadro 'verdolaga', que hizo respetar su casa en el Estadio Atanasio Girardot. Tras haber conseguido una valiosa ventaja de 1-0 en el partido de ida en Ibagué, el equipo antioqueño ratificó su superioridad al imponerse con un contundente 3-1 sobre el Deportes Tolima.

Con un marcador global de 4-1, la hinchada verde celebró con euforia el regreso de su equipo a una final de liga, consolidando el proceso deportivo de este primer semestre.

Por su parte, la definición del segundo finalista en el Estadio Metropolitano Romelio Martínez de Barranquilla fue un auténtico drama no apto para cardíacos. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe llegaban con la serie abierta luego de un empate 1-1 en la capital del país. Tras noventa minutos sumamente tácticos y de alta tensión que terminaron con un pálido 0-0 en el tiempo regular, la llave tuvo que decidirse desde el punto penal.

En la tanda desde los doce pasos, los 'tiburones' mostraron mayor efectividad y templanza, imponiéndose 5-4 gracias a las ejecuciones precisas de figuras como Luis Muriel y el experimentado Teófilo Gutiérrez, desatando la fiesta en territorio atlanticense.

Inteligencia Artificial vaticina quién será el campeón del FPC

Con la final puesta en la mesa, miles de hinchas se han jugado la suerte por preguntarle a la Inteligencia Artificial sobre cuál equipo será el campeón de este primer semestre.

Para la herramienta, el campeón será el Nacional. "Cerrar la llave en casa con tu gente es un plus enorme en el fútbol colombiano, y más con la campaña que arrastra el equipo", dijo la IA.

Y agregó que el cuadro verdolaga "fue el mejor del "todos contra todos" con diferencia (40 puntos), mostrando un juego colectivo muy sólido de la mano de Diego Arias y figuras como Cardona y Morelos que están encendidas".