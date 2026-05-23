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Teo le dio la final a Junior tras fallo de Rodallega y jugarán ante Nacional

Independiente Santa Fe cayó por penales y Junior enfrentará a Atlético Nacional.

Junior a la final
Foto: Junior

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
10:46 p. m.
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Junior de Barranquilla consiguió el cupo a la gran final tras vencer por penales a Independiente Santa Fe en una serie intensa, cerrada y cargada de tensión en el estadio Romelio Martínez. El héroe de la noche fue Teófilo Gutiérrez, quien convirtió el cobro definitivo después del fallo de Hugo Rodallega.

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El partido terminó llevando la emoción hasta la tanda desde los doce pasos luego de una semifinal muy disputada que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto.

¿Cómo se definió la semifinal entre Junior y Santa Fe?

El compromiso arrancó con un Junior más agresivo e intentando imponer condiciones desde la posesión y la presión alta. El equipo barranquillero logró jugar gran parte del primer tiempo en campo rival y tuvo las opciones más claras para abrir el marcador.

La más peligrosa llegó tras un remate de Junior que terminó estrellándose contra el palo, mientras Santa Fe intentaba resistir y acomodarse en el partido.

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Con el paso de los minutos, el equipo cardenal adelantó líneas y logró equilibrar el trámite. Allí apareció el arquero Silveira con intervenciones importantes para mantener vivo al conjunto barranquillero.


El partido también tuvo reclamos arbitrales, entradas fuertes y varios momentos de tensión propios de una serie definitiva.

¿Qué pasó en los penales entre Junior y Santa Fe?

En el segundo tiempo, Santa Fe estuvo muy cerca de golpear con un cabezazo de Hugo Rodallega que también terminó impactando el palo tras un centro de Luis Palacios.

El empate se mantuvo y la clasificación terminó definiéndose desde el punto penal.

La tanda avanzó con efectividad total hasta el quinto cobro, cuando Rodallega falló su disparo enviándolo al palo. La presión quedó entonces en los pies de Teófilo Gutiérrez, quien no falló y terminó sellando la clasificación del Junior a la final.

Con este resultado, el equipo barranquillero enfrentará ahora a Atlético Nacional en la disputa por el título.

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La clasificación volvió a convertir a Teo en protagonista de una noche grande para Junior, mientras Santa Fe quedó golpeado tras quedarse muy cerca de avanzar a la final.

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