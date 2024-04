Hugo Rodallega, cabizbajo por la 'mecha': "Soy hincha del América y me da lástima su eliminación"

El domingo pasado, Independiente Santa Fe recibió al América de Cali para disputar un duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por César Farías estaban obligados a sumar en El Campín para mantener viva la esperanza de clasificar a los cuadrangulares semifinales; sin embargo, perdieron 1-0 y quedaron por fuera. Hugo Rodallega, referente del 'león', lamentó esta eliminación.

Santa Fe jugó 30' minutos con un hombre menos, tras la expulsión de Diego Armando Hernández. La 'mecha' no pudo aprovechar esta ventaja y al minuto 80' llegó el gol de Francisco Chaverra para acabar con la ilusión 'escarlata'.

Rodallega es un reconocido seguidor de los 'diablos rojos', a pesar de que en sus inicios defendió los colores del Deportivo Cali. Recordemos que 'Hugol' debutó en Deportes Quindío y después fue fichado por el 'azucarero', escuadra con la cual demostró su talento y dio el 'salto' al extranjero. Jugó en México (Monterrey y Necaxa), antes de llegar al Wigan y Fulham, que terminaron siendo los puntos más altos de su carrera.

"Le tengo cariño, lo he dicho siempre: soy y seré hincha del América, pero era mi rival. Era un partido entre dos equipos profesionales y como profesional tengo que entregarme a la institución a la cual pertenezco. Me da lástima por la eliminación de América, no es normal en un equipo tan grande. Ojalá puedan mejorar y que se hagan más fuertes para el semestre que viene", dijo el atacante nacido en El Carmelo, de 38 años, en una conversación con 'El Alargue'.

Hugo Rodallega y su ilusión con el proyecto de Pablo Peirano en Santa Fe

"A Eduardo Méndez y al profe (Pablo) Peirano les dije desde el principio que quería estar en un equipo competitivo. Santa Fe representa eso, siempre estar en finales, es un equipo grande, con historia, que tiene que estar peleando en los primeros lugares. Hemos consolidando un muy buen grupo. Hay una buena armonía que estamos disfrutando y se pone en práctica en cada partido", agregó el exjugador de Bahía.

Hugo Rodallega quiere anotar de 'chilena' con Santa Fe

"El hincha sueña con el gol de chilena, es algo espectacular, es una jugada que no es muy común. Tengo esa virtud desde niño y a dónde he ido la he intentado. Si la jugada se presta para hacerlo es una acrobacia que me sale natural, me fluye. En los entrenamientos lo hago. Lo he marcado en otros equipos y ojalá se me dé pronto en Santa Fe", concluyó.