Figura de Atlético Nacional se perdería el resto del semestre: otra baja sensible
Lucas González pierde una de sus piezas más desequilibrantes para lo que resta de temporada y se suma a un largo listado de bajas.
Ángel Ballén
11:19 a. m.
Hay malas noticias en Atlético Nacional tras confirmarse la más reciente lesión en el plantel. Ian Carlo Poveda, refuerzo para este semestre y quien venía siendo uno de los jugadores más importantes en el ataque 'verdolaga', no jugaría más en lo que resta de temporada.
Previo al duelo frente a Cúcuta Deportivo, el departamento médico del cuadro antioqueño que el jugador tendría que ser sometido a una artroscopia en el tobillo izquierdo y allí se determinaría el tiempo de incapacidad. Todo parece indicar que el daño fue más serio de lo que se esperaba.
¿Qué le pasó a Ian Carlo Poveda?
De acuerdo a lo reportado por Pilar Velásquez de Win Sports, quien es muy cercana al equipo 'verdolaga', el extremo inglés será operado este 20 de octubre en una clínica de Medellín y el tiempo de incapacidad sería de unos 3 meses.
Afirmó que se espera el parte médico oficial, pero desde ya el cuerpo técnico hace cuentas para finalizar la temporada sin Poveda. "Pronta recuperación para él", añadió la comunicadora, quien confirmó que el jugador volvería a la actividad hasta el próximo año.
Lesiones en Atlético Nacional
- Cristian Arango: sufrió una lesión de ligamentos cruzados y volverá a la actividad profesional hasta mediados del año 2027.
- Alfredo Morelos: está en readaptación de campo y se espera que en las próximas convocatorias vuelve a estar disponible para el DT.
- Marlos Moreno: está en proceso de recuperación por una lesión muscular de isquiotibiales. Volvería a finales de octubre.
- William Tesillo y Andrés Reyes ya iniciaron trabajos grupales, pero no fueron tenidos en cuenta vs. Cúcuta.