Figura de Atlético Nacional se perdería el resto del semestre: otra baja sensible

Hay malas noticias en Atlético Nacional tras confirmarse la más reciente lesión en el plantel. Ian Carlo Poveda, refuerzo para este semestre y quien venía siendo uno de los jugadores más importantes en el ataque 'verdolaga', no jugaría más en lo que resta de temporada.

Previo al duelo frente a Cúcuta Deportivo, el departamento médico del cuadro antioqueño que el jugador tendría que ser sometido a una artroscopia en el tobillo izquierdo y allí se determinaría el tiempo de incapacidad. Todo parece indicar que el daño fue más serio de lo que se esperaba.

¿Qué le pasó a Ian Carlo Poveda?

De acuerdo a lo reportado por Pilar Velásquez de Win Sports, quien es muy cercana al equipo 'verdolaga', el extremo inglés será operado este 20 de octubre en una clínica de Medellín y el tiempo de incapacidad sería de unos 3 meses.

Afirmó que se espera el parte médico oficial, pero desde ya el cuerpo técnico hace cuentas para finalizar la temporada sin Poveda. "Pronta recuperación para él", añadió la comunicadora, quien confirmó que el jugador volvería a la actividad hasta el próximo año.

Lesiones en Atlético Nacional