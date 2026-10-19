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Atlético Nacional confirmó convocados para visitar a Cúcuta: ¿Está James Rodríguez?

Atlético Nacional confirmó sus convocados para enfrentar a Cúcuta Deportivo este 20 de octubre. Revise la lista, las novedades y el parte médico.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Sebastián Montañez

octubre 19 de 2026
05:54 p. m.
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Atlético Nacional dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar a Cúcuta Deportivo este martes 20 de octubre, en el estadio General Santander, por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

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El compromiso comenzará a las 6:30 p. m. y tendrá varias novedades en la nómina del conjunto verdolaga.

Una de las principales noticias es el regreso de James Rodríguez, quien no estuvo presente en el compromiso anterior frente a Boyacá Chicó. El mediocampista aparece entre los elegidos por el entrenador Lucas González para afrontar este encuentro.

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta Deportivo

El cuerpo técnico confirmó una nómina de 20 futbolistas, con alternativas en todas las posiciones para buscar un resultado positivo como visitante.

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Estos son los convocados:

  • Arqueros: E. Zea y L. Marquínez.
  • Defensas: N. Parra, C. Haydar, J. Moreno, A. Román, M. Casco y S. Velásquez.
  • Volantes: M. Uribe, J. Campuzano, E. Marín, X. Ríos, E. Rivero, M. Lozano, J. Rengifo y J. Rodríguez.
  • Delanteros: K. Parra, J. Escorcia, N. Rodríguez y E. Echeverría.

La presencia de Rodríguez representa una alternativa para el mediocampo, aunque su inclusión en la formación titular dependerá de la decisión del entrenador.

¿Qué jugadores de Atlético Nacional siguen lesionados?

Además de anunciar los convocados, Atlético Nacional publicó su parte médico este lunes 19 de octubre, con novedades sobre cinco futbolistas.

Andrés Reyes y William Tesillo iniciaron entrenamientos grupales, mientras que Alfredo Morelos continúa en readaptación de campo.

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Por su parte, Marlos Moreno sigue recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales.

La situación más delicada corresponde a Ian Poveda, quien fue sometido a una artroscopia de tobillo izquierdo. Su tiempo de incapacidad dependerá de los hallazgos durante el procedimiento.

Así, Nacional afrontará su visita a Cúcuta con varias ausencias, pero también con alternativas para buscar los tres puntos.

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