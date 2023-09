¡Bomba! Ineos quiere acompañar a Egan Bernal con un ciclista de lujo

Aún con el grueso del calendario ya concluido, el ciclismo internacional estará movido en las próximas semanas. Aunque no sea por carreras de peso, la acción interesante en el futuro inmediato se centrará en las transferencias de ciclistas de un equipo a otro.

Sobre todo se espera que unos equipos puntuales estén más activos en el mercado que otros, y dentro de esta bolsa el primero en aparecer es el Ineos-Grenadiers, que viene de terminar un 2023 bastante flojo. De hecho, la mejor noticia que recibió fue la recuperación de Egan Bernal, que ha demostrado estar adaptándose a su proceso de reacondicionamiento para, poco a poco, retomar su mejor versión.

Con el objetivo de pasar la página y volver a protagonizar las caravanas ciclísticas más importantes del mundo y quitarle así le hegemonía al Jumbo-Visma, la escuadra británica tiene planeado realizar grandes contrataciones para el próximo año y ya tiene a un apuntado de peso, mucho peso.

Ineos preguntó condiciones por Tadej Pogacar

La bomba que ha conmocionado al mundo ciclístico este miércoles tiene nombre y apellido propio y se trata ni más ni menos que de Tadej Pogacar, doble campeón del Tour de Francia (2020 y 2021), y que con apenas 25 años se perfila para marcar una época en este deporte.

La explosiva información fue revelada por el mismo representante del corredor, Alex Carera, quien en diálogo con el portal Global Cycling Network, reveló que desde el Ineos se han puesto en contacto con él para preguntar condiciones por Pogacar, pero que de momento la operación parece difícil de hacerse porque tiene contrato vigente con el UAE Team Emirates.

"Seguro que están interesados en Tadej, pero en este momento tiene contrato con EAU hasta 2027. Si Ineos está interesado en él antes de esa fecha, entonces tienen que hablar con UAE Team Emirates", dijo el empresario.

"Seguro que están interesados si no tiene contrato, porque el objetivo de Ineos es ser uno de los mejores equipos del mundo. Si quieres ser el mejor, necesitas a los mejores corredores. Si están interesados en Tadej, primero deben llegar a un acuerdo con UAE. En los últimos meses puedo confirmar que Ineos me preguntó si Tadej estaba libre o no. Pero les dije que tenía contrato", ratificó.

Del interés a la realidad hay mucho trecho, pero no hay ninguna duda que en caso de concretarse -aunque parece una utopía en este momento-, sería una bomba en el ciclismo mundial y para el Ineos sería un lujo total contar con una dupla de favoritos a ganar cualquiera de las tres grandes, como Tadej Pogacar y Egan Bernal. ¿Ilusiona?.