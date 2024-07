Íngrit Valencia ilusiona a Colombia en los Juegos Olímpicos: contundente victoria en el boxeo

La primera victoria para Colombia en la jornada de este domingo 28 de julio llegó por cuenta del boxeo, disciplina en la que se espera que en estos Juegos Olímpicos de París se logre medallas para el país.

La encargada de dar esta primera alegría en este deporte fue obra de Íngrit Valencia, experimentada boxeadora que venció por decisión unánime a Yesugen Oyuntsetget, de Mongolia, en la modalidad de boxeo de 50 kilogramos.

Con esta victoria, la colombiana avanzó en el sueño de conseguir la presea en París y se instaló en los octavos de final.

"El 5-0 parece fácil, pero no es así. Me tocó esforzarme al máximo porque uno en el boxeo no sabe en qué momento tu rival saca un golpe definitivo", dijo Valencia en charla con los medios de comunicación.

¿Cuándo vuelve a pelear Ingrit Valencia en París 2024?

La colombiana tendrá nuevamente acción en París para el próximo jueves 1 de agosto.

Cabe recordar que Íngrit Valencia es la única pugilista del país que ha ganado una medalla en estas justas, el bronce que logró en Río de Janeiro en el 2016, por lo que la ilusión de volver al podio la hace soñar.