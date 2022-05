¡Orgullo! Ingrit Valencia le dio a Colombia medalla de plata en Mundial Femenino de Boxeo

Ingrit Valencia cerró su gran participación en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino Élite obteniendo este viernes la medalla de plata en la categoría de los 50 kilógramos, que la catalogan como subcampeona del planeta.

Pese a su buen rendimiento en las rondas anteriores, Valencia tenía un durísimo enfrentamiento en la final frente a la gran favorita Buse Naz Cakiroglu, que además contaba con el respaldo del público en las graderías por ser la anfitriona del certamen que se disputó en Estambul, Turquía.

La peleadora turca es la actual subcampeona olímpica de las justas de Tokio 2022, en donde la colombiana finalizó en la quinta posición. Al final, la victoria de Naz Cakiroglu fue por decisión unánime de los jueces (5-0).

Ingrit Valencia se sintió ganadora

A pesar de lo anterior, Valencia declaró haberse sentido ganadora por haber dejado toda su fortaleza dentro del ring y por haber luchado hasta el final por alcanzar su sueño de ser campeona del mundo.

"Estábamos peleando contra la casa, que es un país de mucho dinero, con mucho poder y no van a hacer fiesta para otros. Traté de dar lo mejor de mí. Feliz de estar entre las mejores del mundo", aseguró Ingrit Valencia al finalizar la pelea.

"La pelea fue muy cerrada, di lo mejor de mí. Yo lo disfruté, no me sentí como lo vieron los jueces, me sentí ganadora; una mujer con muchas condiciones para ganar", agregó.

El camino de Ingirt Valencia en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino Élite comenzó con la victoria por decisión unánime contra la india Anamika Anamika, luego venció a la kazaja Nazym Kyzaibay (campeona mundial en dos ocasiones) y en el duelo previo a la final enfrentó a Ruhafzo Haqnazarova.

Ahora, Ingrit Valencia empezará su preparación para los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, que comenzarán el 24 de junio, y en los que espera colgarse la medalla de oro.