La Selección Colombia sumó otro DT descartado: se fue para Europa

Matías Almeyda, antiguo centrocampista internacional argentino, firmó un contrato de dos años como entrenador del AEK de Atenas, según anunció el club griego el viernes y se bajó de la baraja de candidatos que tenía la Federación Colombiana de Fútbol para suceder a Reinaldo Rueda.

El entrenador argentino, que era uno de los tres opcionados para dirigir a la Selección Colombia, según el comentarista del Canal RCN Carlos Antonio Vélez.

"Después de 120 hojas de vida, llamadas al presidente de la FCF y demás... hay solamente tres nombres para dirigir la Selección. De esos tres saldrá el nuevo entrenador. Salvo una hecatombe. Ellos son: una incógnita, Matías Almeyda; al que no veo con muchas ganas. No tiene experiencia, pero su hoja de vida es interesante. El tercero es Néstor Lorenzo. No tiene relación alguna con Pékerman y dirige a Melgar”, afirmaba el periodista.

Almeyda ha firmando un contrato que incluye además la opción de un año más adicional si ambas partes están de acuerdo. Ningún detalle financiero del acuerdo fue revelado por el equipo.

"Estoy muy emocionado, tomé la decisión de venir a este equipo con mucho apetito", dijo Almeyda.

La última experiencia del argentino como entrenador fue en el San José Earthquakes de la liga estadounidense MLS, donde ocupó el banquillo desde 2018 hasta el pasado mes de abril.

Antes, Almeyda entrenó en México al Guadalajara (2015-2018) y a dos equipos en Argentina, el Banfield (2013-2015) y River Plate (2011-2012).

Almeyda fue nombrado mejor entrenador en la liga mexicana durante la temporada 2016-2017 en Guadalajara y mejor entrenador CONCACAF en 2018.

Como jugador disputó 40 partidos con la selección nacional de Argentina, anotando un solo gol y jugando en dos mundiales (1998 y 2002).

A nivel de club, destacan sus dos etapas con River Plate (1991-1996 y 2009-2011), equipo con el que logró una Copa Libertadores en 1996, y un laureado paso por Italia, donde destaca su paso por Parma y Lazio.

