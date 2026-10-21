Personería de Bogotá abre investigación contra director del IDRD y otros servidores públicos

A raíz de las más recientes polémicas generadas por el estado del césped del estadio El Campín, la programación de conciertos y el uso de césped del Parque La Florida, la Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra el director del IDRD, Daniel García.

Además, la investigación, que también abarcará temas del mantenimiento del escenario, así como el seguimiento a contratos, incluirá a Gabriel Ernesto Lagos, subdirector técnico de Parques y secretario general; Lucas Calderón, subdirector técnico de Parques; John Fredy Pulido, secretario general; y Rodrigo Manrique, subdirector técnico de Parques.

Personería de Bogotá abre investigación contra director del IDRD

Las investigaciones que se llevarán a cabo por parte de la Personería de Bogotá tienen como objetivo esclarecer posibles fallas en el seguimiento contractual, mantenimiento de la gramilla, programación de eventos y el aprovechamiento del césped de La Florida, informaron el martes 20 de octubre.

Uno de los detonantes para que el IDRD entrara en la conversación por la polémica del campo de juego junto con Sencia fue la denuncia realizada por Leandro Castellanos, exfutbolista profesional y hoy concejal de Bogotá; en un video publicado en redes sociales solicitó explicaciones por el retiro del césped del Parque La Florida para ser usado y sembrado en El Campín como parte del mantenimiento después del último concierto llevado a cabo el pasado 2 y 3 de octubre.

Una vez realizada la denuncia, el IDRD explicó que todo el proceso estaba previamente acordado y autorizado para que la empresa privada que maneja El Campín hiciera uso de dichos recursos que hacen parte de un parque público de Bogotá.

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Estadio El Campín recibe tres partidos en 5 días

Después del aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas por el mal estado del terreno de juego, Dimayor reprogramó dicho partido junto con otros dos que estaban previstos para la semana del 12 de agosto y la nueva gramilla de El Campín recibirá 3 partidos en 5 días; el pasado 17 de octubre Millonarios recibió a Jaguares, el martes 20 nuevamente los 'embajadores' fueron locales ante el Once Caldas y el 21 Independiente Santa Fe será local de Jaguares en lo que será una importante prueba para el estado del césped.

Hasta el momento, no se han presentado lesiones y el clima de la capital del país ha ayudado a que la grama pueda adaptarse tal como estaba previsto por los expertos desde un principio.