IDRD respondió a denuncia de Leandro Castellanos por grama del parque La Florida

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se pronunció tras la denuncia pública del concejal y exfutbolista Leandro Castellanos sobre la extracción de grama en una de las canchas del parque La Florida, en Bogotá.

Castellanos difundió videos para cuestionar el uso de la grama de parques distritales para trasladarlos a la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín.

En su respuesta, el IDRD explicó que la extracción de grama en La Florida hace parte de un laboratorio de innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a la empresa Equiver S. A. S.

El objetivo, según la entidad, es desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, además de evaluar técnicas para recuperar tres canchas de fútbol.

El Instituto precisó que la intervención comprende 20.180 metros cuadrados en las canchas 6, 8 y 9. De acuerdo con la entidad, estas serán niveladas y recuperadas con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.

¿Por qué el IDRD autorizó retirar la grama de tres canchas?

De acuerdo con el organismo distrital, antes de autorizar la intervención se verificó que las tres canchas seleccionadas no tuvieran reservas ni asignaciones vigentes. La entidad señaló que el parque La Florida cuenta con 11 canchas de fútbol y que la medida busca evitar afectaciones a las actividades deportivas programadas.

Se trata de un permiso de uso temporal con contraprestación en especie, no de un contrato adicional de mantenimiento (...) Antes de autorizar la intervención, el IDRD verificó que las tres seleccionadas no tenían reservas ni asignaciones vigentes, con el fin de evitar afectaciones a las actividades deportivas programadas.

El permiso estará vigente hasta el 1 de abril de 2027 y la entidad indicó que Equiver asumirá las actividades técnicas y la recuperación de los espacios intervenidos, con un valor estimado de 444 millones de pesos, sin desembolsos de recursos públicos.

"¿Quién asume los costos? Equiver tiene a su cargo las actividades técnicas y la recuperación de los espacios intervenidos, con un valor estimado de 444 millones de pesos, sin desembolsos de recursos públicos. El Instituto realizará seguimiento a las condiciones establecidas en el permiso. Durante los seis meses de vigencia, Equiver tendrá a su cargo el cuidado de las canchas intervenidas. Las ocho restantes continuarán recibiendo atención mediante el contrato habitual de mantenimiento de gramas, con el apoyo de Aguas de Bogotá en las labores de poda. De esta manera, el parque mantiene su oferta deportiva mientras avanza la recuperación de los espacios autorizados", menciona el comunicado del IDRD.

¿La grama retirada fue trasladada al estadio El Campín?

La denuncia de Castellanos surgió en medio del debate por el deterioro de la grama de El Campín, escenario administrado por la empresa Sencia, tras la realización de eventos masivos y conciertos.

El concejal cuestionó el uso de terrenos públicos y advirtió sobre posibles afectaciones a los espacios deportivos destinados a la comunidad.