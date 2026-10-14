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"Sencia acepta y acata las decisiones de las autoridades": comunicado oficial tras cancelación de partido

La empresa privada afirmó que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad y se implementarán los ajustes necesarios.

"Sencia acepta y acata las decisiones de las autoridades": comunicado oficial tras cancelación de partido
Foto: Dimayor

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
09:43 a. m.
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A propósito de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas por las condiciones del terreno de juego, Sencia, empresa encargada de la administración de El Campín, se pronunció a través de un comunicado oficial.

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La Dimayor, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga, arremetió contra el privado asegurando que no cumplieron con los tiempos establecidos y manifestó su preocupación por la falta de un escenario para que los dos principales equipos de fútbol de Bogotá jueguen sus partidos en condición de local.

¿Qué dijo Sencia sobre la cancelación del partido?

En principio, la empresa ofreció disculpas a todas las personas afectadas por la cancelación del partido y se comprometió a tomar las medidas necesarias para responderles a los aficionados que asistieron al estadio la noche del 13 de octubre.

Con respecto a la utilización de El Campín para los partidos de fútbol profesional, expresaron: "El fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá".

Además, aceptaron que no se cumplió con lo establecido previamente respecto a las condiciones del terreno de juego y acatarán las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes.

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El presidente de Dimayor confirmó en entrevista que los dos partidos programados para el 13 y 14 de octubre fueron aplazados y aún no hay fecha tentativa para su reprogramación.

De igual forma, Sencia confirmó que atenderán las recomendaciones de las autoridades para el mantenimiento de la grama de El Campín, por lo que existe la posibilidad de que el estadio no pueda ser usado por algunos días mientras no esté en óptimas condiciones.

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