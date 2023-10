"Parecía un desechable": Iván Valenciano y los escándalos por su adicción al alcohol

La noticia del día en el deporte colombiano es el arresto de Iván René Valenciano en Estados Unidos luego de que, aparentemente, tuviera un accidente de tránsito mientras conducía en estado de embriaguez en la ciudad de Weston, Florida.

La noticia se conoció desde el propio país norteamericano, de donde se filtró la referencia del Sheriff en la que aparece registrada la detención de Valenciano en la madrugada del 30 de octubre por tres cargos: manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, chocar contra una propiedad ajena o a una persona y conducir de manera temeraria.

Más allá de esto son pocas las noticias que se conocen sobre la situación del 'bombardero' y de si esto puede traerle consecuencias más graves, como ir a la cárcel, según los daños que haya ocasionado con el accidente.

Iván René Valenciano y los escándalos de su adicción al alcohol

Pero mientras toda esa información se esclarece, lo que preocupa es que esto refleja una nueva recaída de Iván René Valenciano, quien desde hace bastantes años lucha contra una adicción al alcohol y de la cual se ha recuperado parcialmente en algunas ocasiones gracias a terapias de rehabilitación.

Además de ser un goleador de raza, incluso hasta el punto de ser el segundo máximo artillero del FPC en todos los tiempos con 217 'dianas', en su etapa como jugador, Valenciano fue reconocido por múltiples escándalos relacionados con su alcoholismo y su evidente exceso de peso que lo llevó a alcanzar los 100 kilos a los 34 años.

Por ejemplo, el último equipo en la carrera del 'bombardero' fue Alianza Petrolera, en la segunda división en 2009. En el día de su cumpleaños 37, Iván René organizó una parranda en la que quedó casi inconsciente de la borrachera y al día siguiente tenía partido contra Valledupar.

"¡Estás borracho!". "¡Gordo hijueputa!", le gritaban desde la tribuna al ver el evidente estado de embriaguez que todavía tenía. Entró desde la banca de suplentes y en su primer remate envió al balón al arcoíris, por lo que los insultos de los hinchas fueron en aumento. Pero su desquite llegó con un doblete para la remontada 2-1 de su equipo.

"El trago fue un problema después del fútbol"

Sin embargo, como él mismo reveló en una entrevista para la revista Bocas en 2021, sus problemas más graves con el alcohol llegaron después de retirarse. Creyó que como futbolistas había tocado el cielo con las manos y el mundo se le vino abajo. Quedó en bancarrota total por gastarse todo el dinero en fiestas, comida chatarra y una mala vida con elecciones erróneas.

"El trago no fue un problema cuando jugaba fútbol. Después, sí. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que no me importaban ni mi mamá, ni mis hijos. No quería vivir. Quería acabar con todo y dejar de sentirme así. Me levantaba a las once de la mañana y me iba para una tienda y bebía todos los días. Todos", dijo.

"Lo más triste era tomar trago sabiendo que me iba a despertar sin un peso. Perdí millones en propuestas relacionadas con el fútbol y la televisión porque era imposible salir de la cama. Parecía un desechable. Aún me tomo mis tragos, pero no como en aquella etapa, cuando lo hacía para ahogar las penas", añadió.

Valenciano y la vez que quedó en quiebra por culpa del alcohol

Desde ese 2009 en el que puso fin a su carrera profesional, Iván René se sumió en una crisis de la que no podía pararse solo, hasta que la dura realidad de dejar hasta penando hambre a su propia madre, lo fue despertando.

"Pasé de ganar 100 millones de pesos al mes a que un día mi mamá, que en paz descanse, me pidiera 500 pesos para comprar un cuartico de leche y una bolsita de pan porque tenía hambre. Y tuve que decirle: no tengo ni un peso", recordó en 2008 en diálogo con Fox Sports.

"Yo bebía trago todos los días, hasta que terminaba totalmente borracho. Tomaba absolutamente solo en una esquina. Fue demasiado triste, sin amigos. Sufrió toda mi familia, mis papás, mis hijos", siguió.

Sobre cómo logró salir del hueco, reveló que: "un viernes del 2014 mi mamá me vio tan mal que desde ese momento me comprometí a cambiar. Tuve fuerza de voluntad y logré salir adelante".

Medicamentos y alcohol: un cóctel que casi acaba la vida de Valenciano

El año pasado, en 2022, Iván René Valenciano volvió a verse involucrado en un escándalo luego de que se desplomara en un avión en pleno vuelo hacia Barranquilla. Luego se conoció que esa situación fue producto de una adicción a un medicamento que desde 2013 tomaba todas las noches para poder dormir. Sin embargo, eso también lo mezclaba con alcohol.

"Me acuerdo de que mi papá llegó un día al lugar que yo tomaba y me dijo que si me iba a dejar morir, tenía la misma rutina todos los días. Tomaba solo y mezclaba los medicamentos con el licor, ese fue el peor error", dijo en entrevista con Noticias RCN.

"Lloró todos los días. A veces llegó a la casa y lloró. Le digo a gente cercana que tuvieron que pasar tantas cosas en mi vida, tantas situaciones para darme cuenta de las cosas", recordó sobre su padre.

Más allá de cualquier crítica que le pueda caber en este momento a Valenciano, lo que más necesita tras su arresto en Miami son muestras de apoyo para poder levantarse y dejar atrás una enfermedad que lo ha llevado a tocar fondo, como en esta ocasión, y que para poderla superar debe seguir trabajando.