Lucas González señaló a los críticos del América de Cali: “Muchas veces no son objetivos”

América de Cali ratificó el gran momento deportivo que está viviendo, luego de vencer a Millonarios por la mínima diferencia en el Pascual Guerrero, comenzando a perfilarse como uno de los serios equipos para quedarse con la estrella de fin de año, además de enlatarse el gran trabajo que ha realizado Lucas González al mando del club ‘escarlata’.

Al final del compromiso en el máximo escenario de la ciudad de Cali, Lucas González, entrenador del América de Cali, habló sobre los críticos del club escarlata, dejando claro que muchas veces las declaraciones contra los caleños no son objetivas, puesto que los errores presentando a principio de temporada se han venido corrigiendo.

“Cuando dicen que América defiende mal, lo tomo con humor. Sigo escuchando críticas y a veces me llaman la atención porque no parecen objetivas muchas veces. Cuando miras objetivamente, América defendió mal en dos juegos, donde nos hacen siete goles en dos partidos. Cinco de esos siete fueron penales, tres penales fueron en un partido, algo que no puede pasar. Pero gracias a que eso pasó, América aprendió a defender bien. Por eso me lo tomo con humor cuando dicen eso de que defendemos mal solo por esos partidos puntuales”, aseguró Lucas González.

Asimismo, Lucas González reveló que uno de los objetivos era superar los 35 puntos, pero que eso no es el objetivo principal de los “escarlatas”, ya que toda la estructura del equipo americano está convencida de que su principal objetivo es obtener la estrella de Navidad.

“Estamos para lo que tiene que estar América, que es aspirar a ser campeones. Siempre le digo a los jugadores que no somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos. Un objetivo era pasar los 35 puntos, clasificarnos con anticipación también. Ahora, el siguiente objetivo es clasificar a Copa Libertadores por reclasificación. Tenemos que aspirar a eso antes de ir por la 16”, añadió Lucas González.

Mensaje de Lucas González a Luis Díaz

Por último, Lucas González se refirió a la difícil situación que está viviendo Luis Díaz en estos momentos, luego de que el pasado sábado 28 de octubre se diera a conocer el secuestro de su papá Luis Manuel Díaz y que en la actualidad no se le conoce el paradero.

“Lógicamente, el club tiene que enviar un apoyo y lo enviamos todos, no lo conozco personalmente, pero es una de las personas que mejor nos representa internacionalmente y es una lástima que esté pasando por una situación así, mandarle muchas fuerzas de lejos”, finalizó el entrenador del América de Cali.