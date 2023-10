Eduardo Méndez e Independiente Santa Fe vuelven a levantar polémica en el FPC: fuerte denuncia

Una vez más, Independiente Santa Fe se encuentra en el foco de todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta la fuerte denuncia que dio a conocer Acolfutpro, donde afirman que el equipo bogotano jugará el compromiso contra el Once Caldas con juveniles, pues que la directiva del club mandó a gran parte del plantel de vacaciones sin previo aviso.

Este martes 31 de octubre, Acolfutpro sorprendió a todos los aficionados de Independiente Santa Fe, luego de que por medio de un comunicado denunciara que Eduardo Méndez, presidente del club, envió a todo el plantel a vacaciones, a pesar de que el torneo no ha terminado y el equipo ‘Cardenal’ tiene opciones matemáticas para ingresar a los cuadrangulares.

“ACOLFUTPRO rechaza la determinación adoptada por el presidente del Independiente Santa Fe, quien este lunes 30 de octubre decidió, sin previo aviso, enviar al plantel de futbolistas profesionales (salvo a tres de ellos) a vacaciones, pese a que el equipo aún se encuentra en competencia en la Liga BetPlay Dimayor”, aseguró la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

¿Juego sucio por parte de Independiente Santa Fe?

Además, Acolfutpro denunció que esta acción vulnera los principios de integridad de competencia, pues vale mencionar que Once Caldas, equipo con el que Santa Fe a jugar en la última fecha, necesita sumar puntos para el tema del descenso del próximo año, y enfrentar a jugadores juveniles tendría una leve ventaja contra los demás.

“Esta determinación vulnera los principios de integridad de la competencia porque, aunque Santa Fe tiene la posibilidad matemática de clasificar a los cuadrangulares, está otorgando una ventaja deportiva al enfrentar su partido de la fecha 20 de la fase todos contra todos contra el Once Caldas con una nómina integrada en su mayoría por futbolistas juveniles. Cabe recordar que el Once Caldas, que ya no tiene posibilidades de clasificar, tiene la necesidad de acumular puntos para el promedio del descenso de la temporada 2024, puja en la que están involucrados otros equipos que el próximo año luchan para mantener la categoría”, agregó el comunicado.

Santa Fe estaría violando el Código Sustantivo del Trabajo

Ante esta información, Acolfutpro da a conocer que la decisión de las directivas de Independiente Santa Fe estaría violando uno de los puntos del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que el empleador debe dar a conocer 15 días con anticipación la fecha de las vacaciones.

“El empleador tiene que dar a conocer, con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones”, finalizó.

Hasta el momento Independiente Santa Fe no se ha pronunciado sobre esta nueva polémica que envuelve al fútbol profesional colombiano.