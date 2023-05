James reveló la verdad sobre su salida del Bayern Múnich: ¿fue por el frío?

En diálogo con Noticias RCN, James Rodríguez reveló varias verdades que han sido mencionadas por la prensa e hinchas del cucuteño durante los últimos años, entre las cuales mencionó o aclaró su salida del Bayern Múnich, club donde brilló de gran manera en su primera temporada y en donde querían seguir contando con los servicios del colombiano.

El ‘10’ de la Selección Colombia arribó a Alemania en la temporada 2017/18 y estuvo hasta 2018/19. Su llegada al equipo bávara se debió a la poca continuidad que tenía en el Real Madrid de Zinedine Zidane y James buscaba un nuevo inicio en el que pudiera contar con minutos y protagonismo.

En aquel momento el entrenador del Bayern Múnich era Josef Heynckes, con quien James encontró una complicidad importante y se hizo pieza fundamental para los objetivos del club en esa primera temporada.

En solo la Bundesliga, James disputó 1625 minutos con el Bayern Múnich durante su primera campaña, siendo uno de los clave en los planteamientos de su entrenador. Fueron en total 15 los goles que convirtió con la camiseta del club más importante de Alemania y la directiva de la institución pretendía quedarse con el colombiano por mucho tiempo más.

Tras dos temporadas fantásticas en Alemania, los hinchas y la directiva del Bayern querían que James continuará allí para lograr ganar la Champions League. Sin embargo, el cucuteño tenía otros planes y decidió marcharse.

En una entrevista, el colombiano aseguró que en Múnich hacía mucho frío y durante su estancia allí fue muy duro lidiar con esto, por lo que miles de hinchas empezaron a asegurar que James se había ido de uno de los mejores clubes del mundo por el clima de la ciudad.

Pues James decidió aclarar esta situación en la entrevista con Noticias RCN y fue contundente al señalar que todo se había tergiversado, porque la verdadera razón de su salida del Bayern fue el interés que había mostrado el Atlético de Madrid por los servicios del mediocampista zurdo.

¿Se fue de Bayern Múnich por el clima en la ciudad?

“Quizás la gente se confundió porque yo dije en una entrevista que allá hace mucho frío, que yo no sé cómo vivía allá, pero fue un comentario como muy “charro” (gracioso). La gente lo sacó mal”, señaló.

“En Múnich me querían mucho, pero me salió lo del Atlético con el ‘Cholo’, estaba en casa, tenía a mis hijos, hice mucha presión para ir y ya todos saben que fue el Real Madrid el que no me dejó salir. Faltó también un poquito de suerte”, agregó.

“El Atlético es un equipo que competía en Champions, en Liga, entonces era un proyecto súper interesante, pero bueno son cosas que pasan”, concluyó sobre su fallida salida hacia el equipo madrileño.