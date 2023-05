Reinaldo Rueda le respondió a James por sus palabras en Noticias RCN

James Rodríguez ha levantado mucho ruido luego su entrevista en exclusiva con Noticias RCN y las diferentes declaraciones que entregó. El cucuteño se refirió en varias oportunidades al entrenador Reinaldo Rueda y su paso por la Selección Colombia, donde sacó al ‘10’ y uno de los capitanes del equipo recién arribó al combinado nacional.

Con el nombramiento de Reinaldo Rueda como director técnico de la Selección Colombia en medio de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, una de las decisiones que más controversia generó en el país fue dejar por fuera de las primeras convocatorias a James Rodríguez, uno de los baluartes de la última generación de jugadores cafeteros.

Distintos rumores acerca del supuesto mal relacionamiento entre los dos fueron empezando a tomar cada vez más fuerza, pero James se refirió a ello en su entrevista con este medio y aseguró que no hay ningún rencor hacia el entrenador.

“Todo está bien. Yo en la Selección Colombia no tuve problema con absolutamente nadie. Después jugué con Reinaldo cuatro partidos. Es con el técnico con el que menos he jugado en la Selección, creo que cuatro o cinco. Con él no pasó nada y me parecía una persona muy buena gente”, dijo.

“Para mí es raro estar en el banquillo porque yo siempre quiero jugar. Tampoco voy a hacer mala cara a un compañero, pero yo quiero estar dentro entonces soy un mal suplente”.

De igual manera, James dejó claro que sí hubo errores que les costaron caro y entre ellos está la poca efectividad que tuvieron durante varios partidos. La ausencia del gol fue vital para no clasificar a la Copa del Mundo.

“Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”.

Reinaldo Rueda le respondió a James

Ante las palabras del futbolista y la autocrítica que hizo por la no clasificación al Mundial, Reinaldo Rueda salió al paso y en diálogo con Línea de 4 aseguró que la no convocatoria de James a la Selección durante los primeros compromisos del combinado tricolor obedeció a una intención de “protegerlo”.

“Lo que quise fue proteger a la Selección y a él. Le dije a James ‘yo no quiero abusar de ti, no quiero un james para 2 o 3 partidos sino un James de 10 partidos, para que juegue cinco años más en alto nivel”, indicó Rueda.

“Mire que han pasado muchos años en esa situación física de él. Yo quise que él hiciera una pausa para un protocolo de recuperación completo porque James por su nobleza y pasión por la camiseta de Colombia siempre va a querer jugar así está a media máquina; y así se hace daño él y también a la Selección”, agregó.

Finalmente, respecto al poco gol que tuvo su Selección, Reinaldo también se refirió y lamentó la pérdida de confianza que tuvieron sus jugadores: “Nunca en mi trayectoria me había pasado. Acá se cerró el arco de una forma increíble y se perdió la confianza; cuando eso se pierde es difícil… La confianza solo se entrena ganando y nos tocó ver algo que nunca me había pasado en mis 43 años de profesión. Fue un fenómeno rarísimo porque en sus clubes llegaban y se liberaban, pero en la selección era diferente”, concluyó.