James Rodríguez varado en Argentina: la divertida anécdota del primer carro que compró

En entrevista exclusiva con RCN, James Rodríguez habló de muchos aspectos de su vida profesional y personal. Tocó temas relacionados con su participación en la Selección Colombia y el sueño de llegar a Catar, pero también de en qué se gastó su primer sueldo como futbolista profesional.

Una de las actividades de la entrevista al ‘10’ contempló una pregunta que lo puso a pensar, además de recordar una época muy bonita de su vida: el primer carro que compró.

¿Cuál fue el primer carro que compró James Rodríguez ganando como futbolista?

Con una sonrisa, James Rodríguez recordó cuál fue el primer carro que compró ganando como futbolista profesional.

“El primer carro fue un Peugeot 306; largo. Cuando uno andaba a más de 40 (km/h) era así (hace gestos de vibraciones)”.

Pero esto no fue todo, también reveló una anécdota que vivió usando ese carro: “A ese carro le tuve mucho, pero mucho cariño porque una vez me dejó varado en Argentina, en Banfield”.

James recordó que conducía por una autopista cuando el vehículo empezó a detenerse sin razón alguna. “Me quedé con la palanca (de cambios) en la mano”.

Por su parte, Eduardo Luis, quien fue testigo de este hecho, señaló que tuvo que ir a recogerlo con la mamá del deportista.

También fue preguntado por quién es la persona que más admira, que no juegue fútbol. Inmediatamente respondió:

“Soy amigo de un basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, de los Heat. Lo admiro mucho, es un gran jugador, gran persona y lo que está haciendo ahora, está andando por un buen nivel”.

¿Qué público es más difícil de lidiar, el de una tribuna o el de un streaming?

“El de una streaming seguro. Porque jugar al fútbol sé, ser streamer no sé. Es muy complicado. Sé cómo hacer las cosas bien y cuando me putean eso me gusta mucho porque voy contra la corriente”.