James Rodríguez vs. la prensa deportiva: "¿En qué se basan para criticar a un jugador?"

James Rodríguez habló en exclusiva con el Canal RCN y Win Sports, pero la entrevista tuvo un giro poco tradicional. Los periodistas Andrea Guerrero y Eduardo Luis López le hicieron varias preguntas al volante colombiano respecto a su carrera, su momento actual, su faceta como empresario, pero al final de esta charla, hubo un segmento bastante diferente.

El futbolista se puso en el rol de periodista, y les hizo a sus entrevistadores unas preguntas que siempre le habían generado curiosidad desde su perspectiva como jugador.

La primera pregunta que James les hizo a los presentadores fue la siguiente: "¿En qué se basan para criticar a un jugador?"

Ante esto, Andrea Guerrero respondió que "si estamos hablando del juego, ahí no tiene nada que ver la amistad ni nada distinto a lo que uno ve en el campo. Y es poder interpretar y dar una opinión de lo que pasa en el campo. Cuando uno le carga subjetividad, es un tema distinto".

James señaló que "cuando un colega de ustedes habla de lo que se ve en el campo, de lo táctico, vale. Pero lo que no entendemos es ¿por qué se van a la parte personal?, ¿en qué se basan?, ¿ustedes tienen pruebas cuando hablan así?".

La respuesta de Eduardo Luis fue decir que él nunca habla de nada que no sea fútbol, "pero entiendo la pregunta. Yo siempre hablo de fútbol. A uno en lo deportivo le da herramientas y consume tanto el juego que puede ya sacar análisis y concluir cosas. Uno no lo vivió, pero puede sacar conclusiones. En lo personal nunca me meto".

¿Críticas individuales o colectivas?

James también les preguntó a los periodistas si las críticas que ellos hacen es al individuo o al colectivo cuando un equipo juega mal, a lo que Andrea Guerrero contestó "esa está muy brava".

"Es muy difícil. Estamos hablando de un deporte colectivo, pero es muy difícil no evaluar individualmente a un jugador", sostuvo la presentadora.

Ante esta respuesta, James dijo que "el fútbol es un deporte de 11 jugadores, y yo dependo de él, de él y de él. Si mis diez compañeros no tienen un buen partido, yo no tengo la culpa. O si yo tengo un mal partido, y los otros diez tienen un buen partido y ganan, ¿ahí en qué se basan?

Eduardo Luis contestó que "hay que analizarlo todo. En el juego eso se ve, James. Se ve cuando un futbolista no tiene un buen día, pero el equipo lo salva".