James Rodríguez y su fuerte desahogo tras la eliminación de Catar 2022

La Selección Colombia no pudo lograr el milagro del repechaje para el Mundial de Catar 2022 tras vencer en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero con el resultado a favor de Perú sobre Paraguay, las chances se esfumaron.

James Rodríguez, autor del único gol del partido contra Venezuela, declaró tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022.

Hay que asumir la responsabilidad, perdimos demasiados puntos en casa. Hay que trabajar en los próximos cuatro años con los jugadores que tenemos

Afirmando que se debe asumir la responsabilidad y se debe trabajar para la próxima cita mundialista en 2026, el ‘10’ de la selección colombiana afirmó que aunque “no es justo”, no depender de sí mismos era un panorama más complicado, en declaraciones a Caracol TV.

Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, ahora no hay más palabras, hicimos nuestro trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado

“Creo que no es justo, pero bueno. Triste porque quedamos afuera de la Copa del Mundo. Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, ahora no hay más palabras, hicimos nuestro trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado"

¿James Rodríguez estará en el Mundial del 2026?

El equipo entrenado por Reinaldo Rueda, con figuras como Luis Díaz, Luis Fernando Muriel o el propio James, necesitaba ganar en esta última jornada de la clasificatoria sudamericana y que Perú perdiera con Paraguay en Lima para llegar al repechaje.

Con una edad de 30 años en la actualidad, el futbolista del Al-Rayyan catarí parece no vivir su mejor momento deportivo y con cuatro años más para el próximo Mundial, el colombiano llegaría con una edad de 34 o 35 años, por lo que su presencia estaría, pero la duda sería como titular o como alternativa, debido a sus constantes lesiones y su presente deportivo.

James erró penal, se repitió y lo mandó a guardar

Al cierre del primer tiempo llegó la ilusión para Colombia. Un balón en el área vio cómo un defensor venezolano cometió una imprudencia al tratar de rechazar el balón y terminó golpeando a Rafael Santos Borré. El juez fue a mirar el VAR y confirmó que hubo penal.

Al cobro fue James Rodríguez. Tomó el balón con mucha decisión, se paró al frente del esférico, no le mostró el ángulo nunca a Fariñez. Cruzó el balón y… Fariñez se lo atajó. Por fortuna para Colombia, el arquero se adelantó y tocó repetir el penal. Al final fue gol para Colombia.

