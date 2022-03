Reinaldo Rueda: las desafortunadas declaraciones en su fallido camino a Catar 2022

Más de un año en el proceso de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia y el combinado nacional finalmente se quedó por fuera del Mundial de Catar 2022. El técnico caleño nunca encontró el método efectivo de trabajo y su cargo como seleccionador estaría bastante cerca de terminar.

Cada minuto sin marcar era un kilogramo más de peso que recaía sobre Reinaldo Rueda, un criticado entrenador que llegó a la selección estando por debajo en la tabla con Chile, y con el encargo de clasificar a su a la tercera Copa del Mundo consecutiva, pero que nuevamente no pudo cumplir si objetivo más importante.

Colombia terminó sexta con 23 punto y se quedó por fuera del Mundial. Desde el inicio del proceso de Reinaldo Rueda, las situaciones desafortunadas para el elenco nacional no han parado de estar presentes.

Lío con James Rodríguez

Siendo James Rodríguez la máxima figura de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda llegó a dar muestra de su mandato y algún detalle de James no le gustó, por lo cual no lo convocó durante sus primeros partidos en la cabeza de la selección. Esta decisión levantó polémica en todo el país por tratarse del ‘10’, capitán y figura del equipo, por lo que Rueda debió salir a hablar del tema.

500% en sus jugadores

Creo que la ansiedad y el deseo del jugador de estar acá en selección hace que uno en forma inconsciente precipita esas apariciones. No solamente es la cicatrización de una lesión, sino la readaptación de la competencia. Creo que está muy claro, no podemos hacerle daño a James, ni a la selección, cuando lo hemos visto en su plenitud lo queremos, cuando él esté 500 por ciento, porque 100 porciento no es suficiente para la Selección

Estas fueron las palabras de Reinaldo cuando le preguntaron sobre la no convocatoria de James para los juegos de eliminatorias, sin embargo, fechas después tuvo que salir a explicar y entre otras cosas retractarse, ya que muchos de sus llamados no estaban al nivel que él hacía alusión.

A los jugadores siempre le decimos que deben estar al 500%, y nos referimos a ese plus que es estar en la Selección Colombia, buscamos que los jugadores se cuiden en todas las variables posibles. Ese 500% involucra una cantidad de factores y de variables. El tema de jugadores que tienen otros componentes ayuda. Todos los momentos y las posiciones son diferentes

Realidad de William Tesillo

Reinaldo Rueda levantó polémica con las declaraciones que entregó después de partidos en los que el defensor William Tesillo tuvo actuaciones para el olvido.

Hay un encasillamiento injusto con William Tesillo al respecto de su rendimiento. Él tiene muchas bondades, veníamos de recibir muchos goles y es un jugador clave en la zona defensiva. Ha sido una apuesta que nos ha dado la posibilidad de recuperar esa solidez defensiva. Ópticamente Tesillo no gusta mucho, pero es un jugador demasiado importante para nosotros.

El no llamado de Teófilo Gutiérrez

Miles de aficionados colombianos se han cansado de pedir la convocatoria de Teófilo Gutiérrez a la Selección Colombia. Su nivel demostrado durante los últimos años permite pensar en que sería buena opción para reforzar el grupo, sin embargo, ante la pregunta por el delantero, Reinaldo aceptó su buen nivel, pero no lo consideró.

Teófilo ha tenido partidos extraordinarios. En los meses anteriores, incluso antes de pasar al Deportivo Cali, estuvo en evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos con la situación del comparativo con otros jugadores, como es la tarea mía de seleccionar entre los mejores. No es irrespetar a un jugador grande como Teo, pero para esta convocatoria no lo consideré

Cada quien es responsable de sus actos

Lejos de apoyar o por lo menos no terminar de agrandar el tema, Reinaldo Rueda se refirió a las reprochables reacciones de James Rodríguez con el público del Metropolitano tras el partido contra Perú.

No he escuchado el comentario, no he visto ni siquiera el video de lo sucedido. Y bueno, a cada cual le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar a cada uno responder, ¿cierto?

Sin autocrítica

Finalmente, la clasificación a Catar 2022 se tornó imposible y lejos de una autocrítica de su proceso y partidos con la selección, Rueda continuaba días antes seguro de que las posibilidades seguían estando de manera importante.

Se alejó (la clasificación) pero no estamos muertos. Es remoto, no nos podemos engañar. Pero esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final

Dijo el entrenador tras la dolorosa derrota a manos de Perú en el Metropolitano de Barranquilla.

