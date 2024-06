Carlos Antonio Vélez, enamorado del trabajo de James Rodríguez en la selección: “Ese sí encanta”

Para nadie es un secreto que James Rodríguez se ha convertido en el eje principal de la Selección Colombia en la Copa América. Durante los últimos compromisos, el cucuteño ha tenido un trabajo que ha enamorado a varios seguidores y a sus críticos, quienes han enalteció el sacrificio que ha tenido el 10 en el torneo internacional.

Una de las personas que elogió el trabajo que ha realizado James Rodríguez en la Selección Colombia fue Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, y quien por medio del programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, felicitó el gran trabajo que ha realizado el jugador de São Paulo en el equipo nacional.

Carlos Antonio Vélez cautivado con el nivel de James Rodríguez

En primera instancia, Carlos Antonio Vélez dejó claro que James Rodríguez ha tenido un cambio de actitud importante, el cual ha hecho que el cucuteño se convierta en pieza fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo, siendo un jugador de sacrificio y el dueño de las ideas en el medio campo tricolor.

“James entendió con sus experiencias en clubes y miré el líder que es hoy, es socio de todos, es un jugador de sacrificios y ese sí encanta y enamora. Como lo dije en la transmisión, hasta a mí me enamora” fueron las primeras palabras del reconocido periodista del Canal RCN.

Además, por medio de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez reveló que esta nueva versión de James Rodríguez trae grandes beneficios a la Selección Colombia, dejando claro que es un jugador con mayor sacrificio y que piensa en el equipo, una de las acciones que se le ha criticado en anteriores certámenes.

“El nuevo James es solidario, líder, sin aires de vedette, más compañero de todos, trabaja y juega. Hay q admitir q cambió para bien sin perder la técnica y más bien le agregó sacrificio y solidaridad. Ya traba, roba, arriesga físicamente y mete el pie. Sin pelota hace presencia”, añadió Carlos Antonio Vélez.

Selección Colombia tiene una de las pruebas más difíciles en la Copa América

Por último, Carlos Antonio Vélez dejó claro que todavía no se ha ganado nada y que la Selección Colombia tendrá una de las pruebas más difíciles en la Copa América, puesto que, hasta el momento, ni Paraguay ni Costa Rica son rivales con los que se pueda medir el trabajo del equipo cafetero.

“Otro juego coral de la Selección Colombia. Lo hace fácil todo. También es cierto que al frente había poco. Estos no son los rivales que midan a un equipo con aspiraciones. Uruguay y Colombia cabalgan sin apuro. Entre ellos tendrán que medirse o que los mida Argentina. No digo Brasil hasta que no arranque. Lo demás es mero trámite”, finalizó.