James Rodríguez tendría fecha para su partido de despedida con la Selección Colombia

El pasado 15 de septiembre, James Rodríguez sorprendió al anunciar que tomaba la decisión de retirarse de la Selección Colombia, luego de lo que fue su presentación en el Mundial de 2026, poniendo fin a un ciclo de más de una década defendiendo la 'Tricolor'.

El volante se concentrará en su nuevo ciclo a nivel de clubes con Atlético Nacional. Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo afirmaron que James tiene las puertas abiertas en el combinado nacional.

Ante esto, en una reciente rueda de prensa del DT, surgió la duda sobre si James tendría un partido de despedida con la Selección, a lo que el entrenador argentino respondió que es decisión del mismo James. "Él decidirá cuándo y dónde será su despedida, la Selección estará abierta en estas fechas FIFA".

Posible fecha de la despedida de James Rodríguez

De acuerdo a lo revelado por el periodista Francisco 'Pacho' Vélez en La FM 'Más Fútbol', la FCF aprovecharía la próxima fecha FIFA donde la Selección volverá a jugar un partido amistoso en Colombia para hacerle la despedida al excapitán.

La Selección Colombia jugará frente a Chile el próximo 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde lo recaudado en la taquilla será destinado para brindar ayuda a las regiones que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En ese partido de Cali va a haber homenaje a James Rodríguez. Es lo que se ha comentado, me han dicho desde Cali. No sé si sea despedida o solamente un homenaje, pero James está para más que una placa.

De momento, habrá que esperar a que la Federación Colombiana de Fútbol o el mismo James Rodríguez se pronuncien oficialmente sobre esta posibilidad de despedir al máximo goleador histórico en partidos oficiales con la 'Tricolor'.