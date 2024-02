¿Rumbo a la MLS?: James Rodríguez tiene un nuevo pretendiente

James Rodríguez tendría las horas contadas en Sao Paulo. Después de perderse la Supercopa de Brasil, donde su equipo venció a Palmeiras por penaltis (4-2), el volante cucuteño habría expresado su deseo de dar un paso al costado. Besiktas no sería el único equipo interesado en hacerse con sus servicios, pues desde la MLS habrían preguntado por sus condiciones.

Rodríguez Rubio tuvo una etapa efímera y decepcionante en el 'soberano'. El volante cucuteño, de 32 años, disputó escasos 14 partidos (704' minutos), en los cuales se reportó con un gol y tres asistencias. Falló el penalti contra Liga de Quito, el cual provocó la eliminación de Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. No vio acción en el título de Copa de Brasil, contra Flamengo y no fue tenido en cuenta para el inicio del Campeonato Paulista.

A pesar de que el ex volante del Real Madrid y Bayern Múnich resurgió con la Selección Colombia, quedó en deuda con el Morumbi. Rodríguez no tiene tiempo que perder, pues necesita encontrar un equipo rápidamente para sumar minutos y llegar en buena forma a la Copa América.

Thiago Carpini, entrenador de Sao Paulo, da por hecha la salida de Jamea Rodríguez

"Nuestro periodo juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”, dijo el estratega del 'tricolor paulista', en rueda de prensa.

¿Qué equipo de la MLS está interesado en James Rodríguez?

"Tras dejar São Paulo, James Rodríguez recibió contactos de Besiktas (Turquía), Real Salt Lake (EE.UU.) y varios clubes de Sudamérica. La rescisión se firmará entre hoy (miércoles) y mañana (jueves). El club ya tiene preparado un comunicado, que se publicará tras la firma", señaló el periodista Gabriel Sá, en su cuenta de 'X'.

Cabe resaltar que en el Real Salt Lake militan dos colombianos: Carlos Andrés Gómez y Brayan Vera.