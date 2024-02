Problemas en vestuario, salarios atrasados y más: motivos de salida de James de Sao Paulo

Era un secreto a voces, pero ahora está muy cerca de confirmarse: James Rodríguez no continuará en Sao Paulo. En las próximas horas el club brasileño hará oficial que rescindió, por mutuo acuerdo, el contrato del jugador colombiano que iba hasta el 30 de junio de 2025.

A priori, la noticia parece un desacierto para James, pues lucía como la oportunidad propicia para relanzar su carrera en un momento justo -tiene 32 años- tras los pasos sin pena ni gloria por Al-Rayyan y Olympiacos. El fútbol de Brasil no es la élite mundial, pero sí en Sudamérica y al menos es más competitivo que otras ligas de Europa como por ejemplo Turquía, que tal parece sería el siguiente destino del '10'.

James Rodríguez y una salida anticipada de Sao Paulo

La salida de James de Sao Paulo puede generar tristeza e indignación por la oportunidad que era, pero no es sorpresiva. De hecho, el propio jugador había puesto en duda su continuidad en el equipo a inicios de diciembre con una declaración que le dio inicio a un sin fin de especulaciones durante los últimos dos meses.

"En el fútbol todo cambia muy rápido. Nunca me gustó hablar sobre el futuro, solo Dios sabe. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que sucederá en el 2024", dijo Rodríguez en aquel momento para el portal Globo Esporte.

Lo que revolucionó todo fue la ausencia del colombiano en este arranque de temporada de Sao Paulo, que ha jugado cinco partidos en lo que va del 2024 y en ninguno ha figurado la presencia del '19' en las convocatorias. Antes de iniciar el calendario competitivo, desde el club aseguraron que el jugador iba a ser baja por un trabajo específico que iba a tener de fortalecimiento muscular para evitar lesiones en los tramos más importantes del año.

El punto de quiebre fue el último domingo cuando James decidió no hacer parte de la delegación del equipo -viajaron lesionados- para la final de la Supercopa de Brasil contra Palmeiras en Belo Horizonte. De acuerdo a algunas versiones de prensa, el entrenador Thiago Carpini no lo veía en condiciones todavía para jugar, mientras que el cucuteño sí se siente apto para volver a las canchas.

Noticias RCN revela los motivos de la salida de James de Sao Paulo

Toda esta situación genera muchas dudas, pues no se sabe quién tiene la razón, y todo parece ir más allá de simples problemas físicos de James Rodríguez. Noticias RCN consultó con fuentes cercanas a Sao Paulo y pudo conocer que la salida del colombiano también se debe a una tensa relación entre las partes.

Por un lado, James está molesto con el cuerpo técnico por las pocas oportunidades para jugar, pero también con los directivos porque le deben algunos meses de salario. Al mismo tiempo, en el club ha molestado la falta de compromiso del jugador, como ocurrió el fin de semana con su ausencia en el viaje a Belo Horizonte, y también las continuas lesiones. Además, Rodríguez, si bien no ha tenido ninguna pelea con algún jugador, sí ha tenido problemas para relacionarse dentro del vestuario de Sao Paulo.

Toda esa mezcla de factores crearon un cóctel bomba que explotó esta semana y provocó que la relación, al menos a este punto, sea irreconciliable. James, una vez más, se va de un equipo sin consolidarse y en medio de controversias con todos los sectores posibles, como ya le ocurrió en Real Madird, Everton, Al-Rayyan y Olympiacos. ¿Siguiente parada?