James Rodríguez fue advertido por un compañero de Rayo: complejo panorama

La situación de James Rodríguez en Rayo Vallecano ya empezó a preocupar. El volante cucuteño, de 33 años, no figuró en las últimas dos convocatorias de Iñigo Pérez y acumula cinco partidos ligueros sin sumar minutos. Óscar Trejo, uno de los compañeros más cercanos del '10', habló de su situación en la escuadra 'franjirroja'.

Rodríguez Rubio no se ha acoplado a la idea de juego de Pérez. El exjugador del Bayern Múnich acumula escasos 205' minutos, repartidos en siete partidos. El entrenador del cuadro madrileño solo le ha brindado una titularidad (vs. Leganés) en las 17 jornadas que se han disputado en LaLiga 2024/25. Fue inicialista en Copa del Rey, contra Unionistas, y se reportó con una asistencia vital para remontar ep duelo en el Campo de Futbol Reina Sofía.

Rayo Vallecano ha afrontado un calendario complicado y Rodríguez no ha sido tenido en cuenta. Recordemos que no vio acción contra Sevilla, Athletic Club, Valencia, Real Madrid y Villarreal. Pérez, Raúl Martín Presa (presidente) y David Cobeño (director deportivo) han ofrecido declaraciones, pero no han podido dar luces de la situación del 'cafetero'.

Óscar Trejo habló de James Rodríguez

"Tenemos una muy buena relación, estoy muy contento de poder aprender día a día de él. Verlo entrenar y tener una figura como él para nosotros es muy bueno. James ha estado en clubes top en todo lado y eso te lleva a esa mentalidad ganadora, a querer competir y pelear por algo", empezó diciendo el volante argentino en una conversación con 'Radio Marca'.

Eso sí, el futbolista surgido en Boca Juniors le mandó una advertencia al capitán de la Selección Colombia. "Obviamente, nosotros también le hemos dicho a dónde ha venido, qué es lo que tenemos nosotros de prioridad", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayo Vallecano, de James Rodríguez?

Real Betis vs. Rayo Vallecano