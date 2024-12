James Rodríguez seguiría 'borrado' en Rayo: revelaron fuerte discusión con Iñigo Pérez

James Rodríguez atraviesa un complicado momento en Rayo Vallecano. El volante cucuteño, de 33 años, se quedó por fuera de las últimas tres convocatorias y todo parece indicar que no será tenido en cuenta para el partido contra Real Betis. A pesar de que se desconocen los motivos que llevaron a Iñigo Pérez a excluirlo de sus listados, se reveló información importante sobre el 'caso' del capitán de la Selección Colombia.

Rodríguez Rubio no ha congeniado con la idea futbolística de Pérez y las oportunidades han

escaseado. El exjugador de Bayern Múnich fichó por el cuadro 'franjirrojo' el pasado 26 de agosto y, desde ese día, ha disputado escasos 205' minutos repartidos en siete partidos. Lleva una asistencia, la cual logró contra Unionistas en la segunda ronda de la Copa del Rey.

Después de haberse quedado en el banco de suplentes en tres partidos ligueros consecutivos (vs. Sevilla, Athletic Club y Valencia), Rodríguez desapareció de las convocatorias de Pérez. No fue tenido en cuenta para recibir al Real Madrid y para visitar a Villarreal. No juega por LaLliga desde el pasado 8 de noviembre, cuando disputó 13' contra UD Las Palmas.

Pues bien, José David Polanco, reveló información relevante para entender la difícil situación del '10'.

James Rodríguez y su compleja situación en Rayo Vallecano

"Lo que me dicen del club es que cuando termine el partido en el Benito Villamarín y arranque el 2025 nos dirán la verdad de James. Ya son dos (partidos) sin estar convocado y tres sin sumar minutos y el domingo tampoco ante Betis no irá convocado", así lo afirmó el periodista José David Palacio, en medio del programa deportivo ‘El Larguero'.

James Rodríguez habría tenido discusión con Iñigo Pérez

"En la previa del Real Madrid algo ha cambiado, pero no sabemos qué. James ya le dijo a Íñigo Pérez desde los primeros entrenamientos que no iba a presionar como lo hace el equipo y en ese momento, Iñigo dejó de contar con él", concluyó.