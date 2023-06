A James Rodríguez 'se le cerró una puerta' en Europa: "No está en nuestra agenda"

Este viernes 9 de junio, se cumplirán dos meses del último partido que disputó James Rodríguez. El volante cucuteño todavía no llega a un acuerdo con un club, tras su salida por mutuo acuerdo del Olympiacos. A pesar de que el mercado de fichajes está atravesando sus primeras etapas, es menester concretar su traspaso para no perder ritmo, mantenerse bien físicamente y estar a punto para las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, que arrancarán el próximo mes de septiembre.

Rodríguez Rubio no compite en una de las cuatro grandes ligas del fútbol europeo desde mediados del 2021, cuando se despidió del Everton y fichó por el Al-Rayyan. Después de jugar apenas 16 partidos en la escuadra catarí, el cucuteño buscó 'nuevos aires' en el Olympiacos, uno de los clubes tradicionales de Grecia. Sin embargo, su estadía en El Pireo también fue efímera: jugó 23 encuentros con los 'rojiblancos'.

La puerta que se le cerró a James

Su futuro deportivo es incierto y por ahora los posibles contactos son solo rumores. En un momento, el goleador del Mundial de Brasil 2014 fue vinculado con el Besiktas, de Turquía. Sin embargo, Ahmet Nur Çebi, desmintió el interés de las 'águilas negras' por el exjugador del Real Madrid.

Yerry sí, James no

"James Rodríguez no está en nuestra agenda, eso es lo que tengo por decir. De otra parte, el contrato con Dele Alli ha expirado. Fue a operarse, no está aquí ahora. Era una persona que hizo feliz a la comunidad cuando vino, no obtuvimos lo que esperábamos de él. El año pasado trajimos a Saiss, hoy tiene muchos pretendientes", expresó Nur Çebi, en una entrevista con 'ajansspor.com'. Cabe resaltar que este equipo sí está interesado en contratar a Yerry Mina, tras su salida del Everton.