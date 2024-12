James Rodríguez rompe el silencio en España: mandó certero mensaje a Íñigo Pérez

La temporada para James Rodríguez no ha sido la mejor desde su regreso a España con el Rayo Vallecano. Tras ser el mejor jugador de la Copa América, el colombiano esperaba ser pieza fundamental en el club ibérico, sin embargo, no fue así.

En lo que va de esta campaña, James no ha tenido mucha continuidad en el cuadro de Vallecas, tanto así, que solo ha sido dos veces titular (una por liga y otra por copa).

La falta de minutos en el club ha llevado al colombiano a tomar decisiones, y la primera de ellas es hablar sobre su técnico y su futuro en el fútbol.

James Rodríguez mandó contundente mensaje a Íñigo Pérez

En charla con el medio español 'Marca', James Rodríguez finalmente rompió el silencio y tocó varios temas, siendo Pérez, uno de los principales.

Ante la pregunta del poco protagonismo que ha tenido en el cuadro de Madrid, James fue contundente y aseguró que "quiere jugar más".

"Claro, quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo", dijo.

Y agregó: "Intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”.

Siguiendo por la misma línea del DT, James habló del estratega y fue respetuoso con sus decisiones.

“Sí, pero como todo en el fútbol, son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable," aseveró.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El próximo reto del Rayo Vallecano y James Rodríguez será ante un viejo conocido por el colombiano: el Real Madrid.

El cafetero volverá a enfrentarse con su exequipo este sábado a las 3:00 de la tarde, hora colombiana.