"James Rodríguez fue un craso error": el '10' no dejó gratos recuerdos en São Paulo

En Brasil siguen hablando del decepcionante paso de James Rodríguez por São Paulo. El volante cucuteño no pudo desplegar todo su talento y quedó en deuda con el Morumbi. Walter Casagrande, quien también pasó por las filas del 'soberano', criticó fuertemente al capitán de la Selección Colombia.

Rodríguez Rubio generó mucha expectativa con su llegada a territorio brasileño, luego de una complicada etapa en Olympiacos. Sin embargo, después de la salida de Dorival Júnior y la llegada de Thiago Carpini la situación empeoró. El posterior arribo de Luis Zubeldía terminó de condenar el capítulo del 'MVP' de la última Copa América en el 'tricolor paulista'.

El mediocampista 'cafetero' falló un penalti en la tanda contra Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, no vio acción en la conquista de la Copa de Brasil contra Flamengo y no fue convocado a la Supercopa de Brasil contra Palmeiras, la cual terminó ganando su equipo. Después de su subcampeonato con la 'amarilla' hizo sus maletas y se fue al Rayo Vallecano, donde todavía no despega.

Las criticas de Walter Casagrande a James Rodríguez

"Contrataron a James Rodríguez porque era James Rodríguez…. fue el mejor jugador del Mundial de 2014, es integrante de la Selección Colombia… Pero nadie preguntó si sus características funcionarían en São Paulo", dijo el exjugador de Porto en medio del debate que se libró en 'UOL News Esporte'.

"Se necesita un profesional que analice esto para evitar que un club gaste dinero en vano, se endeude innecesariamente y contrate a las personas equivocadas. La contratación de James Rodríguez fue un craso error", agregó 'Casao'.

"La gran mayoría de la gente, incluidos los aficionados y la prensa, preguntaron: '¿Vale la pena? James no jugó en el Real Madrid, en el Bayern, en el Everton, no jugó en el Olympiacos. ¿Vale la pena?'. Tenía esta duda. Pero fueron allá y los contrataron", concluyó el otrora delantero brasileño.

Los números de James Rodríguez en São Paulo