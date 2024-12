James Rodríguez reveló cuándo colgará los guayos y sus planes a futuro: sorpresiva declaración

El 2024 fue un año de resurgimiento futbolístico para James Rodríguez. El mediocampista cucuteño, de 33 años, recuperó su mejor versión con la Selección Colombia, a la cual lideró al subcampeonato de la Copa América. A pesar de que sus resultados a nivel de clubes no fueron los mejores, demostró que todavía tiene mucho fútbol por ofrecer. El '10' fijó una fecha de retiro.

Rodríguez Rubio, quien atraviesa un momento difícil con el Rayo Vallecano, está ilusionado con el Mundial 2026. La escuadra comandada por Néstor Lorenzo está cerca de reclamar su tiquete a la cita orbital norteamericana, la cual sería la tercera para el exjugador de Real Madrid. El virtuoso futbolista cumplirá 35 años durante el certamen que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Pues bien, el goleador de Brasil 2014 tiene pensado jugar hasta los 39. Siendo así, podría disputar la próxima versión de la Copa América. Clubes como Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla tienen la ilusión de tenerlo en sus filas antes de que llegue el momento de retirarse.

James Rodríguez habló de su retiro del fútbol

"No sé hasta qué edad jugaré, pero creo que a los 39 yo ya estaré tranquilo. Mi juego no es rápido de movimientos, pero con un pase de 40 metros te puedo generar cosas. Lo que otros hacen en un sprint, yo lo puedo hacer con un pase", afirmó el volante nortesantandereano en una conversación con 'Marca'.

"Hasta dónde juegue lo va a decir también en qué club esté y qué ganas tenga de seguir", agregó el capitán de la 'tricolor'.

James Rodríguez y sus planes después del retiro profesional

"Me está gustando un poco más eso (ser entrenador), pero no sé si tanto. Por ahora, no, pero sí gerenciar algún equipo, ser presidente de algún equipo, y sin duda estaré ligado al fútbol de alguna manera", empezó diciendo el 'Jugador Más Valioso' de la última edición de la Copa América.

"También veo el fútbol bien, creo, de una manera diferente a otros. Ser entrenador es una opción. Tendría que estudiar, pero estuve con los mejores y tengo calle en entrenadores: Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Néstor Lorenzo, José Néstor Pékerman... Son muchos top. No me cierro a esa idea de ser entrenador", sentenció.