James Rodríguez ya tendría lista su salida de São Paulo: entrenador lo da como un hecho

Como se ha vuelto costumbre cada seis meses, James Rodríguez vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes en el fútbol internacional. El jugador de la Selección Colombia habría pedido a las directivas de São Paulo que rompiera su contrato con el club, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido durante el 2024.

Según dio a conocer el diario Globo, James Rodríguez solicitó a São Paulo finalizar el contrato antes de lo estipulado, pues al parecer el volante ya no estaría contento en Brasil, ya que al parecer algunos incumplimientos del club al jugador habrían colmado la paciencia del 10 de Colombia, quien espera una respuesta de la junta directiva sobre su petición.

Ante la solicitud del jugador, Thiago Carpini, estratega de São Paulo, habló sobre lo acontecido con James Rodríguez, afirmando que la salida del colombiano del cuadro paulista es casi un hecho, pues, aunque no se despidió como tal, dejó entre líneas que no dirija más al jugador de la Selección Colombia durante el 2024.

Entrenador de São Paulo de como un hecho la salida de James Rodríguez

En rueda de prensa postpartido que ganó São Paulo contra Agua Santa, el estratega afirmó que es triste que no haya podido compartir más días con el jugador, además, dejó claro que la decisión de no continuar en el club es netamente del deportista y que las directivas del club siempre estuvieron abiertas para la continuidad del cucuteño.

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”, aseguró el estratega.

Además, agregó: “técnicamente sabemos lo que representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte (…) Entendamos los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del propio deportista”.

Thiago Carpini confirma saída de James Rodríguez do São Paulo: "Foi uma decisão do próprio atleta."



Noticias RCN revela los motivos de la salida de James de São Paulo

Toda esta situación genera muchas dudas, pues no se sabe quién tiene la razón, y todo parece ir más allá de simples problemas físicos de James Rodríguez. Noticias RCN consultó con fuentes cercanas a São Paulo y pudo conocer que la salida del colombiano también se debe a una tensa relación entre las partes.

Por un lado, James está molesto con el cuerpo técnico por las pocas oportunidades para jugar, pero también con los directivos porque le deben algunos meses de salario. Al mismo tiempo, en el club ha molestado la falta de compromiso del jugador, como ocurrió el fin de semana con su ausencia en el viaje a Belo Horizonte, y también las continuas lesiones. Además, Rodríguez, si bien no ha tenido ninguna pelea con algún jugador, sí ha tenido problemas para relacionarse dentro del vestuario de São Paulo.