Video: hijo de James Rodríguez cantó "a todo pulmón" canción de Camilo

James Rodríguez siempre se ha mostrado orgullo de sus dos hijos, Salomé y Samuel, y en cada oportunidad que puede, lo demuestra en sus redes sociales. Por esa razón, el futbolista publicó en su cuenta de Instagram un video que se ha vuelto viral.

Samuel, el menor de los Rodríguez, se encuentra cantando una canción del artista colombiano Camilo, ‘Índigo’, y la cual fue escrita junto a Eva Luna, pareja del cantante y que está dedica para el bebé que ambos están esperando.

“Creo que le gusta la canción a Samu, a todo pulmón”, fue el mensaje que acompañó el video donde se ve al pequeño cantándola.

La publicación del colombiano inmediatamente se volvió viral y recibió muchos mensajes de cariño para el pequeño Samuel. Entre ellos, la de su expareja Shannon de Lima.

La empresaria y modelo venezolana escribió lo siguiente: “Que bellooooo”, y además con un emoji de una cara con dos corazones en los ojos.

Además de la modelo, Rigoberto Urán, Camilo Zuñiga, Santiago Trellez y Mariana Pajón, entre otros, interactuaron en la publicación de James Rodríguez.

James Rodríguez pone en duda su continuidad en Catar

James Rodríguez, a través de la plataforma Twitch, habló con sus seguidores sobre su presente deportivo y futuro, después de varios meses sin aparecer en este espacio en el que acostumbrara a hablar de diferentes temas.

En esta oportunidad, el creativo se refirió a su presente deportivo, en el que manifestó estar a gusto por la continuidad que tiene en Al-Rayyan, de Catar, y su buen estado físico que le ha permitido ser protagonista con el equipo.

Sin embargo, el talento colombiano puso en duda su futuro en el fútbol catarí, pues dejó claro que sí le gustaría jugar en otra liga.

“Estoy jugando, en la Liga no se nos dan los resultados, pero en Copa vamos bien. La idea es ganarla, pero bueno, por lo menos estoy jugando, ya llevo muchos partidos jugados, contento por eso, no lo hacía hace mucho. Hago goles, asistencias y para eso vine, para jugar y coger ritmo y ver qué pasa después”, dijo.

Y añadió: "¿Qué me gustaría estar en otra parte? Sí, pero es lo que es y hay que ser positivo siempre… Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé donde, donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”.

