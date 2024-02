La estrategia que buscarán en Sao Paulo para que James Rodríguez se destaque

Luego de varias semanas en las que James Rodríguez estuvo entrenándose sin un puesto fijo en el Sao Paulo por su solicitud formal de rescindir el contrato con el equipo paulista, en las últimas horas se conoció que el colombiano disputará esta temporada con el conjunto brasileño y desde el tricolor ya tienen un plan para el mediocampista.

Después de algunos malos gestos por parte de James al cuerpo técnico y el plantel, el colombiano se reunió con los líderes del equipo y las directivas para solicitarles excusas y una segunda oportunidad en búsqueda de empezar a actuar con el primer equipo, si es que así lo decide el cuerpo técnico.

De esta manera, parece que toda molestia entre ambas partes quedó completamente solucionada y el colombiano podría entrar en planes del técnico para el próximo domingo enfrentarse con Guaraní en el campeonato Paulista.

Plan con James Rodríguez en Sao Paulo

Muricy Ramalho, coordinador de deportes del Sao Paulo, habló en las últimas horas con un posible plan que debería tener el entrenador del equipo con James y esto respecto a su actividad con la Selección Colombia, la cual ha sido bastante buena en los últimos encuentros de Eliminatorias.

“Tengo la certeza de que pensará en la manera de encajar a James. No tiene sentido que corra detrás del lateral, ahí tendrás uno menos. Hay que ponerlo en una posición en la que pueda armar el juego. Aquí, los ‘10′ están acabando, se dejan a un lado. Y cuando hay, no lo quieres porque no es intenso y esas cosas. Hay mucha gente que puede ser intensa para hacer el trabajo difícil que otros no saben”, declaró en el canal de YouTube de Arnaldo y Tironi

James Rodríguez comprometido con Sao Paulo

Además, Ramalho también fue contundente al referirse a cómo James se estuvo entrenando individualmente en medio de todos los rumores de su salida. Según indicó, el cucuteño nunca se apartó y por tal razón está en óptimas condiciones.

“Nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, los horarios, dio el ciento por ciento, haciendo el día a día con los jugadores, correctamente. La gente entendió el pedido de disculpas, dijo que quería seguir jugando en Sao Paulo. No se puede dejar de lado un crack como esos, esa es mi opinión, claro que los que deciden siempre son los técnicos”, dijo Muricy Ramalho, quien es el coordinador de deportes del Sao Paulo.