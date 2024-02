Rafa Pérez confirmó el peor panorama de su lesión: "No se lo deseo a nadie"

En Junior de Barranquilla no son buenos días. El equipo acumuló tres derrotas consecutivas tras caer goleado anoche 3-0 con Independiente Santa Fe en Bogotá, y aunque eso empieza a desestabilizar al campeón del FPC, hay otra noticia que no cae para nadie bien al interior del club.

Lo más preocupante en el conjunto barranquillero es la lesión de Rafa Pérez, quien tuvo que abandonar la cancha en camilla cuando el reloj no marcaba ni siquiera el primer minuto de juego. El defensor fue a despejar un balón, pero el guyao del pie derecho se le quedó enterrado en la grama y provocó que le tobillo se le doblara de manera impactante.

Rafa Pérez confirmó su lesión: rotura de tibia y peroné

En la repetición de la jugada queda claro cómo se le tuerce el pie a Pérez, pronosticando un dictamen para nada alentador, y así fue. Rafa fue trasladado de inmediato a la Clínica del Country, en el norte de Bogotá, para practicarse exámenes para determinar el alcance de la lesión y los resultados confirmaron lo peor: fractura de tibia y peroné, y compromiso ligamentario.

Aunque Junior de Barranquilla aún no ha publicado el dictamen oficial, la lesión se confirmó extraoficialmente a la espera de que se precise el tiempo de baja, que sería cerca de ocho meses. De hecho, el propio Rafa Pérez confirmó el resultado tras salir de la clínica.

"Con mucho dolor, muy triste, son momentos que, la verdad, no se los deseo a nadie, me tocó a mí, hay que aceptarlo. Fue una jugada y fueron imágenes bastante fuertes, yo las vi después en el hospital. Es bastante rara también, el pie de apoyo me queda bastante lejano del otro pie. En un momento yo quiero levantar el pie, pero todo el peso lo tenía sobre el pie de apoyo. Ahora mirar para delante", dijo el jugador en diálogo con Win Sports este jueves desde el aeropuerto El Dorado.

"El dictamen ayer mismo lo sabíamos. Tuve una fractura de tibia, peroné y, si no estoy mal, también de un ligamento. A tener fortaleza, a ser paciente y a mirar para delante", confirmó.

☀☕ "Con mucho dolor, muy triste, son momentos que la verdad no se lo deseo a nadie, me tocó a mí y toca aceptarlo (...) Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal un ligamento" Rafael Pérez, defensor de Junior.#PrimerToque pic.twitter.com/BYxTI5FGjB — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2024

Junior buscaría a otro defensor para reemplazar a Rafa Pérez

La terrible lesión de Rafa Pérez cae muy mal al interior de Junior, pues el defensor había sido uno de los resonantes fichajes para esta temporada después de una caótica salida de San Lorenzo. Desde el 'tiburón' no descartan volver a salir al mercado para contratar a un reemplazante.