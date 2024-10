¿Ritmo insostenible? James Rodríguez y la mísera cantidad de minutos que ha disputado en 2024

La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano ya empieza a preocupar. El volante cucuteño, de 33 años, no viajó con el equipo al debut por Copa del Rey contra Villamuriel por "unas molestias físicas", así lo confirmó Iñigo Pérez. El exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich no ha tenido rodaje con sus últimos clubes. Estos son sus números en 2024.

Rodríguez Rubio se somete a esfuerzos físicos enormes cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia y luego afronta complicados parones con su club de turno. Este fenómeno empezó en Al-Rayyan. Después de competir en la liga más desafiante del mundo (Premier League, Everton), fue a Catar y lo persiguieron las lesiones.

Jugó 16 partidos (1.179' minutos) en una temporada discreta, en la cual se reportó con cinco goles y siete asistencias. No fue convocado en 29 compromisos. En Olympiacos también tuvo percances físicos y, en siete meses, jugó 1.528' en 23 duelos (cinco goles y seis asistencias). Bajo este complejo panorama decidió llegar al Brasileirão.

James Rodríguez y sus números en 2024

Su estadía São Paulo fue de algo menos de un año. En ese periodo de tiempo no alcanzó los 1.000' (969'). Estuvo presente en escasos 22 partidos, en los cuales se reportó con dos goles y cuatro asistencias. Rodríguez dejó de disputar 54 compromisos por distintos motivos. Después de rescindir su contrato llegó al Rayo Vallecano.

Sumando lo hecho en el cuadro madrileño y brasileño, el '10' de la Selección Colombia ha jugado 388' minutos en lo que va corrido del año. Menos de cinco partidos completos. Por más que se entrene a tope, si no juega con su club, las lesiones van a volver y no podrá rendir al máximo con la 'tricolor'. No puede pasar de la inactividad a ser titular en el Estadio Municipal de El Alto. Como modo de ejemplo, Jhon Arias lleva 4.027' este año con Fluminense.

Cabe resaltar que estuvo 54 días frenado entre la final contra Argentina y su duelo contra Perú por Eliminatorias.

James Rodríguez y su resurgimiento en la Selección Colombia

A pesar de que ha arrastrado este problema, ha vuelto a brillar con la 'amarilla'. Este 2024 ha disputado 14 partidos y un total de 1.052' minutos (casi que el triple que con sus equipos). Lleva ocho asistencias, dos goles y fue elegido el 'Jugador Más Valioso' de la última edición de la Copa América.