James Rodríguez ya se ve con la '10' de la Selección Colombia puesta: "Será un orgullo competir”

James Rodríguez está sumando sus primeros minutos con el Sao Paulo, luego de un parón tras su salida del Olympiacos. El volante cucuteño, de 32 años, entró al minuto 77' en el partido de ida contra Liga de Quito, válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Al recuperar las sensaciones y el estado de forma, elexjugador del Real Madrid está ilusionado con una convocatoria para lo que será el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A pesar de que Rodríguez Rubio ha demostrado destellos de talento con el 'tricolor paulista', Néstor Lorenzo todavía no tiene la capacidad para juzgar el momento futbolístico que atraviesa el jugador formado en Envigado. Hasta el momento, ha disputado 82' minutos (dos partidos por el Brasileirão y el mencionado duelo contra el conjunto que dirige Luis Zubeldía, donde Sao Paulo perdió 2-1).

Por eso será esencial que James demuestre un gran nivel en los partidos que se aproximan, todos de gran importancia. Recordemos que el 'soberano' jugará la final de la Copa de Brasil contra Flamengo y tendrá que darle vuelta a la serie contra Liga de Quito para seguir con vida en 'la otra parte de la gloria'. El volante nortesantandereano necesita de la confianza de Dorival Júnior para sumar minutos y poder ganarse un lugar en el listado de la 'tricolor'.

“No sé, la verdad que no he hablado con nadie (sobre el bloqueo para Selección). Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir”, empezó diciendo Rodríguez en una entrevista con 'ESPN'.

Sobre el plan que debe asumir Colombia en las Eliminatorias

“Hay que ser siempre estable, porque en las Eliminatorias pasadas empezamos bien y en la segunda vuelta nos caímos. Entonces hay que ser constantes, hacer unas buenas Eliminatorias. Ganar los partidos en casa y tenemos el talento para hacerlo bien de visitante”, agregó el mediocampista con pasado en Bayern Múnich, Everton y Porto.

Cabe resaltar que Colombia debutará en Eliminatorias el próximo 7 de septiembre contra Venezuela, a partir de las 6:00 p.m. (hora de nuestro país), en el Metropolitano.

Sobre su adaptación en Sao Paulo

“Son poquitos minutos pero llegue hace 17 días al club. Mis compañeros ya tienen ritmo de juego ya que hace 3 meses vienen compitiendo. Me siento muy bien físicamente, los entrenadores me están llevando por un buen camino”, agregó el goleador del Mundial de Brasil 2014.

Sobre la 'revancha' contra Liga de Quito

“Es una diferencia corta y cuando vas a jugar en casa tenemos que hacer un buen partido allá. El jueves tenemos que estar concentrados y hacer un buen partido”, concluyó.