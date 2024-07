VIDEO | James Rodríguez y su admirable gesto con Rafael Santos Borré: ¡Grande, capitán!

El martes pasado, la Selección Colombia se citó con Brasil en el Levi's Stadium para disputar un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cumplieron su objetivo, pues reclamaron un empate en Santa Clara (California), el cual les permitió ganar la zona. James Rodríguez volvió a ser elegido el 'Jugador Más Valioso' del encuentro. El volante cucuteño demostró su impacto adentro y afuera del terreno de juego.

Rodríguez Rubio volvió a brillar en la 'tricolor' desde la llegada de Lorenzo. Con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda no tuvo protagonismo, y su ausencia se sintió. El estratega argentino, quien supo ser el AT de José Néstor Pékerman, le devolvió la confianza al volante del São Paulo y los réditos no tardaron en llegar. El futbolista surgido en Envigado se ha encargado de liderar al combinado nacional, a punta de asistencias, goles y sacrificio.

Contra la 'verdeamarela', el exjugador del Bayern Múnich y Real Madrid cumplió labores ofensivas y defensivas. Avisó con un espectacular tiro libre que se estrelló en el travesaño y ejecutó una especie de volea que pasó cerca del arco custodiado por Alisson Becker. Influyó en el gol de Daniel Muñoz y se llevó una ovación por parte de la multitudinaria afición 'cafetera' cuando fue reemplazo por Jorge Carrascal.

James Rodríguez apoyó a Rafael Santos Borré: video

En los últimos minutos, Luis Díaz desbordó por la banda izquierda y envió un centro rasante al área. Borré quedó solo frente al arco; sin embargo, no pudo rematar de la mejor manera y el balón pasó por encima del arco del guardapalos de Liverpool. El delantero barranquillero, quien milita en el Inter de Porto Alegre, se llevó las manos a la cabeza por la opción desperdiciada, la cual hubiera significado el 2-1 para Colombia.

'La Máquina' no tuvo su mejor actuación y, tras el insólito fallo, cometió varios errores en entrega. Al final del partido, el exjugador de River Plate se fue cabizbajo a los camerinos y, justo en ese momento, fu interceptado por el capitán de la 'tricolor'. Rodríguez le habló al oído y le dio ánimos de cara a lo que queda del torneo.

El volante nortesantandereano, de 32 años, demostró que es un líder en todo los ámbitos y que es uno de los artífices del éxito de Colombia.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Copa América 2024?

Después de haber ganado el Grupo D con siete puntos, Colombia se enfrentará contra Panamá, que fue segunda en el Grupo C. Este encuentro, válido por los cuartos de final de la edición 48 del torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones, se llevará a cabo el próximo sábado 6 de julio, a partir de las 5:00 p. m., en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona).