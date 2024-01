Jaminton Campaz se va de Rosario Central y fue anunciado por un gigante de Sudamérica

Ya hace meses se sabía que el futuro de Jaminton Campaz iba a ser toda una incertidumbre. Su enorme temporada con Rosario Central le hizo ganar interés de los equipos más poderosos de Argentina y de algunas ligas importantes de Europa, como la de Portugal.

Sobre todo, River Plate le hizo especial seguimiento, pero en el 'canalla' encendieron alarmas y se pusieron a trabajar arduamente para retener al colombiano para jugar la Copa Libertadores 2024, pero ese objetivo no era sencillo, pues tenía que negociar con Gremio, dueño de los derechos económicos del jugador.

Hace un año, Campaz llegó a Central cedido a préstamo con una opción de compra por el 50 % de sus derechos, la cual fue ejecutada en diciembre por el club argentino, pero hubo una traba bastante importante: arreglar el salario del 'bicho' para asegurar la renovación de su nuevo contrato.

Aunque parecía todo arreglado para la continuidad, esa fue la principal piedra en el zapato que se encontró Rosario Central. Todo indicaba que no iban a haber problemas para solucionar ese inconveniente, pero pasaron los días y no hubo un acuerdo. De hecho, Jaminton no se presentó al inicio de la pretemporada del equipo la semana pasada.

Oficial: Jaminton Campaz regresa a Gremio

Con los días, el 'canalla' continuó las negociaciones con la esperanza de retener al que fue el mejor jugador de la Copa de la Liga profesional el semestre pasado, pero finalmente no hubo luz verde. En un comunicado oficial, Gremio anunció que a pesar de que Central ejecutó la opción de compra por el 50 % de los derechos del jugador, no hubo acuerdo salarial con Jaminton Campaz, por lo que se quedará, en principio, en el elenco brasileño para 2024.

"Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el Club Atlético Rosario Central ejecutó la compra del 50% de los derechos económicos del volante ofensivo Jaminton Campaz, según lo previsto en una opción en el contrato de préstamo del atacante. Sin embargo, el deportista y el club argentino no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato y, por tanto, Campaz regresa al Grêmio, actual titular del vínculo federativo", aseguró el club en sus medios oficiales.

Además, Gremio informó que Campaz es esperado este martes en la sede deportiva del equipo para ser "sometido a evaluaciones rutinarias y estará disponible para realizar trabajos de pretemporada" bajo las ordenes del entrenador Renato Portaluppi.